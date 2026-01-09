東京・日本橋で出会う“信楽焼”

ここ滋賀で「信楽焼プチ陶器市」初開催！

滋賀県・信楽から５つの窯元が集う２日間限定の特別販売会

信楽の中学生が企画・開発に携わった日用品を

生徒自らが販売する販売会も同時開催！

【開催】2026年1月17日（土）12:00～17:00、18日（日）10:00～16:00

【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」横屋外イベントスペース（東京・日本橋）

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京・日本橋）では、令和8年1月17日（土）、18日（日）の２日間、滋賀県を代表する伝統工芸である信楽焼の魅力発信のため、滋賀県・信楽の窯元５社が参加する信楽焼の陶器市を開催します。「ここ滋賀」での信楽焼の陶器市は初開催です。

日本六古窯の一つとして知られる信楽焼は、素朴で温かみのある風合いと、現在の暮らしにもなじむ造形が魅力です。本陶器市では、日常使いの陶器を中心に、窯元それぞれの個性が光る作品を直接手に取り、購入することができます。さらに、滋賀県・信楽の窯元５社にお越しいただきますので、作り手本人から制作背景や使い方の話を聞くこともできます。東京・日本橋で、信楽焼の「いま」と出会える２日間です。

















信楽焼プチ陶器市 イベント 概要

（１）信楽焼プチ陶器市

【日時】2026年1月17日（土）12:00～17:00、18日（日）10:00～16:00

【場所】「ここ滋賀」横屋外イベントスペース （東京都中央区日本橋2-7-1）

【出展内容】信楽焼の器をはじめとした日用品等の販売

【来場窯元】滋賀県・信楽の窯元５社

※50音順

（２）信楽中学生カンパニー販売会

【日時】2026年1月18日（日）10:00～16:00（予定）

【場所】「ここ滋賀」１Ｆマーケット（東京都中央区日本橋2-7-1）

【商品等】はしおき、マグネット、ランチョンマット、古谷製陶所コラボ食器 など

【内容】

信楽中学生カンパニーは、滋賀県甲賀市立信楽中学校の生徒たちが、地域資源を生かした商品開発や販売に取り組む実践型の学習プロジェクトです。

当日は、生徒たちが「ここ滋賀」に訪れ、地元の事業者と連携し企画・開発に携わった商品を首都圏の来場者に向けて直接販売します。信楽焼の窯元が来場する陶器市と併せて、次世代を担う若者の挑戦を体感できる機会として、滋賀の魅力を多角的に発信します。

【信楽中学生カンパニーＨＰ】

https://shigarakichugakuseicompany.sivel.jp/









滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。

公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/

X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info