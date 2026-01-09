株式会社日本教育クリエイト(本社：東京都、代表取締役社長：鳥居 敏)は、2025年12月12日付で、東京都より「東京都福祉サービス第三者評価事業(保育分野)」の評価機関として正式な認証を受けましたことをお知らせいたします。





東京都福祉サービス第三者評価事業(保育分野)





当社は、専門学校・大学・短期大学・保育施設等を全国で運営する三幸学園グループの一員として、長年にわたり教育・人材育成・保育分野に携わってまいりました。本認定を受け、グループ全体で培ってきた教育・保育分野の知見と現場理解を生かし、東京都内の保育所・認定こども園等を対象に、第三者の立場から専門的かつ客観的な評価を実施してまいります。









◆認定取得の背景

日本教育クリエイトは、三幸学園グループの中核法人として、医療・福祉・保育・教育分野を中心に、人材育成・研修・就業支援事業を展開してきました。専門人材の育成から現場定着までを一貫して支援してきた実績と、全国の法人・事業所とのネットワークを強みとしています。

こうしたグループの基盤を背景に、特に保育分野におけるサービスの質向上を外部から支える役割を担うべく、東京都福祉サービス第三者評価事業(保育分野)への参入準備を進めてまいりました。

評価者の育成体制や、評価の公平性・中立性・専門性を担保する運営体制が東京都の基準を満たすものとして評価され、このたびの認定取得に至りました。









◆第三者評価の適切な実施が、事業運営と人材確保を支える

第三者評価は、制度上の義務として実施される側面がありますが、単に「評価を受けること」自体が目的となってしまうと、その本来の価値を十分に発揮することはできません。

一方で、評価の趣旨を正しく理解し、現場の実態や強みを丁寧に可視化する「適切な第三者評価」を行うことで、サービスの質向上に加え、求職者に対して安心して働ける職場であることを伝える重要な情報源となります。

近年、福祉・保育分野では、求職者が職場を選ぶ際に、運営体制や職員育成の姿勢、働きやすさといった点を重視する傾向が強まっており、第三者評価の結果は、こうした判断材料の一つとして活用され始めています。

適切に実施された第三者評価は、施設・事業所の信頼性を高め、人材確保や定着にもつながる取り組みといえます。

日本教育クリエイトの第三者評価事業では、制度対応にとどまらず、現場の取り組みや強みを正確に把握し、分かりやすく伝える評価を重視しています。

第三者評価を「義務」から「未来への投資」へと転換することで、施設・事業所の持続的な発展を支援してまいります。





▼第三者評価事業の詳細はこちら

https://nk-create.co.jp/fukushi/sansha-hyouka









◆今後の取り組み

当社では、三幸学園グループとして培ってきた「人を育て、現場を支える」という理念を、保育分野の第三者評価事業にも反映し、以下の方針のもと事業を推進してまいります。

・子ども・保護者の視点を重視した、わかりやすく実践的な評価

・評価を「指摘」に終わらせず、保育現場の改善・成長につなげる支援型評価

・保育・教育現場を熟知した評価者による、公正・中立・専門性の高い評価

今後は、東京都内の保育所・認定こども園等を中心に、第三者評価を通じて保育の質の可視化と継続的な改善を支援し、地域における子育て環境の充実と保育の発展に貢献してまいります。









◆会社概要

株式会社日本教育クリエイト

代表者 ： 代表取締役 鳥居 敏

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階

設立 ： 1975年10月

事業内容： ＜人材サービス事業＞

医療・福祉に特化した 人材紹介・人材派遣・委託事業の運営

＜生涯学習事業＞

医療事務・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・

登録販売者受験対策講座・カラーコーディネーター等、医療・

福祉・薬剤・カラーに特化した生涯学習事業

＜法人向け研修事業＞

医療・福祉に特化した法人向け研修事業

＜レセプト点検サービス事業＞

レセプト点検にIT技術を導入することで、業務効率化＆収益改善を支援

＜ITソリューション事業＞

SI・DX推進をはじめ、専門性の高いシステムエンジニアの派遣・紹介を通じて、

IT課題をトータルに支援

＜HR事業＞

医療に特化した採用支援・定着支援等、人材戦略をトータルに支援

＜福祉サービス第三者評価事業＞

質の高い福祉サービスの実現を目指し、専門的な評価を通じて事業所の改善と信頼性向上を支援

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.nk-create.co.jp/