植物性だから叶う美味しさを届けるブランド「wellbeans(ウェルビーンズ)」は、豆乳うまれの次世代バター「wellbeans non butter white」(以下、ノンバターホワイト)のブランドアンバサダーとして、料理家・食育インストラクターの和田明日香さんが2026年1月1日付で就任したことをお知らせします。





「wellbeans non butter white」公式アンバサダー 和田明日香さん





和田明日香さんは、日常に寄り添った、誰もが挑戦しやすい家庭料理を発信し、料理の楽しさを等身大の言葉で伝える姿勢が幅広い世代から支持されています。今回のアンバサダー就任は、「植物性食品ならではのおいしさを、より多くの方に気軽に楽しんでいただきたい」という wellbeans の想いと、和田さんが生み出す“作ってみたい”と感じさせる料理の魅力が重なったことで実現しました。和田さんの料理を通じて、多くの方々にノンバターホワイトの新たな価値を届けていきたいと考えています。





今後は、和田さんが実際の調理で感じた「罪悪感のなさ」や「たっぷり使える気持ちよさ」、そしてご家族からのリアルな反応などノンバターホワイトの持つ様々な魅力を、レシピ開発やSNS・広告物への出演などを通じ、多くの家庭へ発信していきます。









【ノンバターホワイトとは？】

ノンバターホワイトは、その名の通り“乳製品のバターではない、豆乳うまれのやさしいバター”。

コレステロール値はバター比較で97％オフで、さわやかなコクと口どけ、すっきりとした後味が特長。

組み合わせる素材の良さを、より一層引き立て、幅広いレシピで活躍します。

＊有塩バターと同様に使用可能です









【今後の取り組み内容】

和田明日香さんのアンバサダー就任にあたり、継続的な取り組みを実施し、家庭料理におけるノンバターホワイトの親和性と新たな活用法を発信してまいります。





(1)レシピ開発

春・夏・秋・冬の「季節レシピ」4本に加え、日常使いに役立つ「おすすめレシピ」1本の計5本のレシピを和田さんが考案し、wellbeans公式サイトやInstagramで順次公開します。和田さん考案のレシピを通して、ノンバターホワイトの新たな活用法を提示し、家庭料理との高い親和性を発信します。





公式サイト： https://wellbeans.net/

Instagram ： https://www.instagram.com/wellbeans_official/





(2)広告物・販促物への出演

撮り下ろしのキービジュアルを、ホームページをはじめ、スーパーマーケット等の店頭POP、チラシなどの販促物に活用いたします。和田さんのビジュアルを通じて店頭での視認性を高め、ブランドの認知拡大を図ります。





(3)SNS・メディア展開

wellbeans公式Instagramにて、和田さん考案のレシピや商品情報を継続的に発信します。また、和田明日香さんの公式Instagramとも連携し、情報発信が行われる予定です。このほか、イベントやテレビ番組での展開など、様々な施策を順次実施してまいります。





インタビューに答える和田明日香さん





和田明日香さん調理風景





「wellbeans non butter white」を使った調理例





【和田明日香さん コメント】

「初めて wellbeans non butter white を使ったとき、なめらかで扱いやすく、しっかりとしたコクがあるのに後味がすっきりしていて驚きました。バター特有の香りが無くて、料理本来の香りやだしの風味を邪魔しないのも魅力です。とにかく“罪悪感のなさ”が気持ちよく、私は思い切って“たっぷり使える”のがうれしいですね。

試作でさつまいもをバターソテーした際、娘から『そんなにバター使ってくれるの？！』と驚かれたほど(笑)。食べてみたら『バターじゃないけどおいしい。これでいい』と言ってくれて、私自身も手ごたえを感じました。

健康やコレステロールを気にする方でも、おいしさを諦めずに料理を楽しめる、そんな前向きな選択肢になる食材だと思います。」





・和田明日香さん プロフィール

料理家、食育インストラクター。東京都出身。3児の母。

料理愛好家・平野レミの次男と結婚後、修業を重ね、食育インストラクターの資格を取得。まったく料理が出来なかった自身の経験を活かし、生活に寄り添った手軽でおいしい料理が人気を集める。テレビや雑誌などメディアでのレシピ紹介、料理企画を通した企業とのコラボレーションなど、料理家としての動きを中心に、“食育”や“家族のコミュニケーション”をテーマにした全国各地での講演会やイベント出演、コラム執筆、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動中。





2024年10月からはBSテレ東『和田明日香とゆる宅飲み』(毎週火曜22:00～)がスタート。その他レギュラーにNACK5『Cheerful Cheers!』、 NHK-FM『眠れない貴女へ』、関西テレビ『モモコのOH！ソレ！み～よ！』、BSフジ『リモート☆シェフ』。特別企画として、NHK Eテレ『きょうの料理 明日香と飯尾シリーズ』(不定期オンエア)も人気を集める。





2021年4月に出版したレシピ本『10年かかって地味ごはん。』(主婦の友社)は料理本としては異例となる26万部を突破し、2022年、第9回料理レシピ本大賞 in Japan 料理部門入賞。2023年3月にはその続編となる『楽ありゃ苦もある地味ごはん。』(主婦の友社)を出版。発売前から重版がかかるなど、各所で話題を集めた。





和田明日香さん





【商品概要】

商品名 ：wellbeans non butter white(ノンバターホワイト)

希望小売価格：494円(税込)

内容量 ：200g