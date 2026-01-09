株式会社アルナ(本社：埼玉県川口市)は、バレーボール男女日本代表が毎年合宿を行っている鹿児島県薩摩川内市に対し、代表選手のサイン入りユニフォームを展示するアルミ製高級額縁を寄贈いたします。

本取り組みは、株式会社鹿児島銀行が受託・引受を行う「地方創生・SDGs応援私募債(地域活性化型)」の発行を通じて実施するもので、地域活性化およびスポーツ文化の振興を目的としています。









■発行概要

受託・引受金融機関： 株式会社鹿児島銀行

債券種別 ： 地方創生・SDG応援私募債(地域活性化型)

発行金額 ： 3,000万円

期間 ： 3年間

資金使途 ： 運転資金









■当社の現況

株式会社アルナは1967年の創業以来、アルミ製額縁の企画・製造・販売を行っております。

近年はデザイナーとの協働でインテリア性の高い額縁ブランド「ALUMIUM(アルミアム)シリーズ」の発売や、照明器具「Lumiframe(ルミフレーム)」をミラノサローネに出展するなど、革新的な取組を進めております。

ユニフォーム額をはじめとした「コレクションケース」では、プロ野球全12球団に納入実績があり、浦和レッドダイヤモンズ・ヴィッセル神戸などのJリーグ、アルバルク東京・越谷アルファーズなどのBリーグチームへも製品を供給しております。

アスリート社員として女子七種競技元U20チャンピオン伊藤桃子が在籍し、連続して日本選手権出場を果たしております。









■今後の展望

本私募債の発行により、地域との連携をさらに深め、鹿児島県薩摩川内市にある額縁工場を工場見学をはじめとした地域に開かれた工場として運営し、絵画コンテストの実施などアートを通じて、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを実施して参ります。





本債券の趣旨に基づき、鹿児島県薩摩川内市様への寄付を予定しております。

また、バレーボール男女の日本代表が毎年合宿を行っている薩摩川内市へ、代表選手のサインが入ったユニフォームを飾るアルミ製高級額縁を寄贈いたします。





寄贈ユニフォーム額画像





寄贈ユニフォーム額





寄贈ユニフォーム額 コーナー





■贈呈式は以下の内容で開催いたします。

開催日時： 2026年1月16日(金)16：00～

開催場所： 薩摩川内市役所 4F 市長応接室

登壇者 ：

・薩摩川内市

副市長 古川 英利(ふるかわ ひでとし)様

未来政策部長 下門 隆嗣(しもかど たかし)様

経済シティセールス部次長(観光文化スポーツ担当)

田中 道治(たなかみ ちはる)様

・鹿児島銀行

川内支店次長 松下 智美(まつした ともみ)様

川内支店行員 植新 太陽(うえしん たいよう)様

・株式会社アルナ

代表取締役社長 雪山 大(ゆきやま たけし)

工場長 久保 晶(くぼ あきら)