ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市)は、ハイセンス本社が2026年1月7日(現地時間)に米国ラスベガスで開催された「CES 2026」において発表した、世界初の新技術「RGB MiniLED evo」を搭載した116型RGB MiniLEDテレビ「116UXS」およびレーザープロジェクター「XR10」をはじめとする最新ディスプレイ技術について、日本市場向けに紹介いたします。

本技術は、第4色LEDを導入することで色再現性と視聴時の快適性を大きく向上させ、家庭視聴から超大画面シアター用途まで、新たな映像体験の可能性を広げるものです。





CES_Hisense_RGB MiniLED





Hisense_UXシリーズ





本発表は、ディスプレイ技術をグローバル展示の中核に据え、人を中心に据えた次世代映像体験の進化を示すものです。ハイセンスは、家庭での視聴体験から超大画面シアター用途まで、幅広いシーンにおける映像体験の質向上を目指しています。





ハイセンスは「RGB MiniLEDの起源」として、従来のスペック向上にとどまらない、バックライト構造そのものを進化させた新技術「RGB MiniLED evo」を開発しました。本技術は、従来の赤・緑・青(RGB)バックライト構成に加え、自然光スペクトルで不足しがちな領域を補完するスカイブルーシアンの第4色LEDをMiniLEDバックライトに導入した、業界初のシステムレベルの進化です。





RGB MiniLED evoは、134ビットの高度なカラー制御と、BT.2020比110％を超える広色域を実現。空や水、シアン～グリーン領域の色再現性を大きく高めるとともに、システム全体での色校正によりΔE＜1.0の高い色精度を達成しています。さらに、光源設計の最適化により、有害なブルーライトを最大約80％低減し、超大画面においても自然で快適な長時間視聴を可能にします。





「116UXS」は、このRGB MiniLED evoを初めて搭載したフラッグシップモデルとして、性能数値の追求ではなく、色の忠実性、視聴時の快適性、実際の体験価値を重視した次世代大画面テレビの方向性を明確に示す製品です。極限の映像表現と、長時間視聴に耐える快適性を高次元で両立しています。





また、UR8およびUR9は、ハイセンスの中核となるRGB MiniLEDテレビシリーズとして位置づけられています。真のRGB MiniLEDとAIによる映像・シーン最適化を備えながら、55型から100型までの幅広いサイズ展開を実現し、より多くの家庭に本格的なRGB MiniLED体験を提供するラインアップです。





さらに、超大画面ホームシネマ用途に向けて、ハイセンスはTriChromaレーザー技術を採用したレーザープロジェクター「XR10」をCES 2026にてグローバル初披露しました。高輝度かつ豊かな色表現、長期にわたる安定した性能により、最大300インチまでの迫力ある映像投写を可能にし、没入感の高いホームシアター体験を実現します。





RGB MiniLEDによる超大画面テレビと、TriChromaレーザーによるホームシネマ投写は、プレミアムなリビング視聴から本格的な映画体験までをカバーする、ハイセンスの大画面ディスプレイ戦略の両輪です。これらの技術と製品は、CES 2026のテーマである「Innovating a Brighter Life(より明るい暮らしの革新)」を、より自然で快適、そして日常に寄り添った映像体験として体現しています。





ハイセンスジャパン株式会社は、ハイセンス本社がグローバルで培ってきた最先端ディスプレイ技術を、日本の市場環境や生活スタイルに合わせて紹介・展開することで、日本のユーザーに新たな映像体験価値を提供してまいります。









■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル 19階

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp