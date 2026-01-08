淡路島・岩屋に一日一組限定の和モダン古民家宿地域と共に育つ「地域共生宿 岩屋宿」誕生1月17日（土）地域参加型 内覧会を開催「Villa Fuu 福 -島のとびら The Island Gate-」兵庫県淡路市岩屋に、一日一組限定の和モダン古民家宿「Villa Fuu 福 -島のとびら The Island Gate-」 が誕生いたします。当宿は、神戸で地域医療に携わる現役医師が、家族での旅を通して育んできた「地域に根ざした宿をつくりたい」 という想いから生まれました。淡路島北部の玄関口・岩屋は、かつて漁港として栄え、今も昭和の面影を残す町です。神戸からわずか15分という距離にありながら、人の優しさと、変わらない「ふるさと」の温もりが息づいています。今回ご縁をいただいた建物は、立派な梁や美しい欄間、土壁の風合いを残す古民家。先住の方が大切に住み継いできた歴史を尊重しながら、一日一組限定の宿として再生しました。岩屋宿の第一のコンセプトは「家族の贅沢時間」。地域に佇む古民家で、日常を離れ、ご家族でゆったりと過ごす時間を提供します。第二のコンセプトは「地域と共にあゆむ、地域共生宿」 です。宿づくりの過程では、ご近所の方々との自然なつながりが生まれ、現在はシニア世代の皆さまを中心とした清掃チームが結成され、宿や町の環境整備を支えてくださっています。開業に先立ち、2026年1月17日（土）14:00～16:00 に地域の皆さまと共に準備を進めてきた宿のお披露目として、内覧会 を開催いたします。内覧会当日も、地域の方々にご協力いただきながら、「町と共に宿をひらく」場とする予定です。当宿は、旅人にとっては心を休め、明日へとつながる場所。地域にとっては、大切なふるさとを未来へつなぐ場所。地域の一員として、この町と共に歩み、共に育つ宿を目指してまいります。________________________________________【内覧会概要】• 日時：2026年1月17日（土）14:00～16:00• 会場：淡路市岩屋956 • 内容：施設内覧、宿のご紹介• 備考：地域の皆さまと共に開催予定※取材・撮影をご希望の方は、事前にご連絡ください。________________________________________【施設概要】• 施設名：Villa Fuu 福 -島のとびら The Island Gate-• 所在地：兵庫県淡路市岩屋９５６• 客室数：一日一組限定• 形態：和モダン古民家宿• 開業予定：2026年1月________________________________________【お問い合わせ】有限会社 ふくすけ担当：田上メール：yuugengaisya-fukusuke@outlook.jp電話：09020615705WEB：http://villa-fuu.comInstagram ：villa_fuu