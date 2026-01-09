「毎日が財産になる」をコーポレートスローガンに、中長期的な資産形成環境を提供する株式会社マネースクエア(本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：相葉 斉、以下「当社」)は、この度、2026年1月10日（土）13時より、「2026マネースクエア新春セミナー」と題し、申込不要のオンデマンドセミナーを配信いたしますのでお知らせいたします。

今年はどんなマーケットになるのか～2026年金融マーケットについて有識者たちの見解は

スペシャルゲスト4名の知見が交錯する“未来予測フォーラム”。マクロ・地政学・株式・為替など、有識者たちが2026年のマーケットシナリオと投資戦略をそれぞれの得意分野から多角的に展望します。 セミナーには、当社アナリスト陣に加え、IMF（国際通貨基金）前副専務理事の古澤 満宏氏をはじめ、エコノミストの吉崎 達彦氏、ストリート・インサイツ代表取締役・経済アナリストの安田 佐和子氏や現役ファンドマネージャーの西山 孝四郎氏らを講師に迎え、充実した講師陣が登壇予定です。この機会に是非ご視聴いただければ幸いです。

動画は10日13時からご視聴いただけます。詳細は当日、当社セミナー情報ページをご確認ください。

トラリピについて

「トラリピ®」とは「トラップリピートイフダン®」という注文方法の略称です。マネースクエアHDが特許を取得しています。予測した価格の幅に新規注文と決済注文を複数設定し、成立した後は自動的に注文をリピートするオリジナル注文手法です。

株式会社マネースクエアについて －感謝と共に、お客様と未来へ。－

2002年のグループ創業以来、業界に先駆けた分別管理信託や低レバレッジの推奨など、中長期的に外貨運用に取組むためのスキームを提供しています。当社特許の注文管理ツール「トラリピ®」の開発や、それを使いこなすための投資家教育の拡充、注文を安定して支える強固なシステム技術の保持など、常にお客様の視点に立ち、お客様が本質的に求めるものを提供し続けています。創業から23年目。今までもこれからも変わらず、お客様とともに歩みながら豊かな社会つくりに貢献していきます。

会社概要

会社名：株式会社マネースクエア（マネースクエアHD 100％子会社）所在地：東京都港区赤坂９－７－１ ミッドタウン・タワー40階代表取締役会長兼社長：相葉 斉グループ創業：2002年10月事業内容：FX/CFD取引金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2797号【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会