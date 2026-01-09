写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）と塩竈市教育委員会生涯学習課（所在地：宮城県塩竈市）は、本サービスの導入契約を2025年11月26日（水）に締結いたしました。

宮城県塩竈市は、三陸沿岸の要港として海とともに歩み、漁業や物流を通じて発展してきた港町です。古くから港町として栄え、歴史ある社寺や文化資源を大切に受け継いできました。地域の人々のつながりを大切にする風土の中で開催される二十歳を祝う会は、人生の節目を迎える若者たちを地域全体で祝福する大切な式典です。

本サービスの導入により「令和8年二十歳を祝う会」に参加した皆さまは、晴れやかな装いで再会を喜び合う姿や、式典の感動的な瞬間を収めた写真を、オンライン上で閲覧・購入できるようになります。また、当日会場に足を運ぶことができなかったご家族や、遠方に暮らすご親族とも写真を通じて思い出を共有できるため、人生の新たな門出をより多くの方々に届けることが可能となります。

当社は今後も、地域の教育・文化活動に寄り添い、人生の節目を迎える方々とまちをつなぐ存在として、写真を通じて笑顔と感動を届けられるよう努めてまいります。

■令和８年二十歳を祝う会 概要

運営：塩竈市教育委員会生涯学習課塩竈市公式サイト：https://www.city.shiogama.miyagi.jp/「令和8年二十歳を祝う会」ページ：https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/38/47640.html

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,800団体（2025年12月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp