RippleおよびSBIホールディングスの支援を受けるXRPデジタル資産トレジャリー企業Evernorthと、XRPfi分野における中核インフラを提供するDoppler Financeは、XRP Ledger(XRPL)上での機関投資家向け流動性およびトレジャリー活用ユースケースの検討に向けた戦略的連携を開始しました。





Doppler Finance x Evernorth





本連携は、上場XRPトレジャリー企業の中でも最大級のEvernorthと、オンチェーンでの利回りおよび流動性基盤を担うDopplerとの協業を通じ、XRPL上における機関投資家向け金融の新たな展開を示すものです。両社は、従来型金融とXRPLネイティブな金融システムの橋渡しを進め、長期的かつ持続可能なエコシステム基盤の構築を目指します。





本取り組みにおいて両社は、XRPL上での機関投資家向け流動性展開フレームワークの検討を進めています。具体的には、大規模なXRP資本をオンチェーンで運用するための商品設計や仕組みの評価、構造化された流動性配分、トレジャリー管理戦略の可能性などを対象としています。Dopplerが提供する機関投資家水準のアーキテクチャを活用することで、商業面、運用面、技術面において長期的な関与を支える基盤整備を進めます。





また、インフラおよび流動性の検討に加え、両社は共同での戦略的な情報発信や市場向け施策にも取り組みます。共同発表や各種レポート、オフラインでの取り組みを通じて、XRPLネイティブな金融インフラへの理解と信頼の向上を図るとともに、機関投資家および個人双方を対象としたグローバル市場での展開を視野に入れています。





今回の連携は、XRPを透明性が高く、機関投資家の要件に適合したオンチェーン枠組みの中核資産として位置づけると同時に、従来の金融基準と次世代ブロックチェーンインフラを結び付けるという両社共通の姿勢を示しています。









■Evernorth CEO Asheesh Birla氏 コメント

次の段階のXRPL普及は、明確な枠組みと実体経済に根ざした活用を求める機関投資家によって牽引されると考えています。Dopplerとの協業を通じ、機関投資家向けXRP流動性をオンチェーンで展開する実践的なフレームワークを前進させ、XRPの管理や活用、スケールの在り方において新たな基準を示していきたいと考えています。









■Doppler Finance Head of Institutions Rox氏 コメント

Evernorthとの協業は、XRPL全体における機関投資家参加を拡大する重要な一歩です。堅牢なインフラと規律あるリスク管理のもとで機関投資家の流動性を結び付けることで、XRPをグローバル市場においてスケーラブルで利回りを生む資産として発展させていきます。





この連携は、機関投資家向けXRPトレジャリーとオンチェーン利回りインフラの中核プレイヤー同士の整合を示すものであり、今後の伝統金融とXRPLネイティブ金融のさらなる統合に向けた重要なマイルストーンとなります。









■Evernorthについて

Evernorthは、Armada IIとの事業統合完了後、規制に準拠し、流動性と透明性を備えた形でXRPへのエクスポージャーを提供する上場デジタル資産トレジャリーとなる予定です。ETFとは異なり、機関投資家向けおよびDeFiの利回り戦略、エコシステム参加、資本市場活動を通じて、1株当たりのXRP保有量を積極的に成長させることを目指しています。





参考情報

https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025









■Doppler Financeについて

Doppler Financeは、XRP Ledger上にネイティブ構築された機関投資家向け利回りインフラを提供し、XRPfi分野を牽引しています。規制対応のカストディ、完全監査済みの準備資産、厳格に精査された利回り戦略を組み合わせ、安全性とスケーラビリティの両立を実現しています。

本インフラはすでに機関投資家に採用され、主要取引所やウォレットにも統合されており、透明性、管理性、信頼性を重視したオンチェーン利回り基盤として機能しています。