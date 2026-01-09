株式会社NTTデータ経営研究所は、厚生労働省 令和7年度「障害者総合福祉推進事業」の一環として、2026年3月9日(月)に「障害福祉現場における生産性向上推進フォーラム ～ケアの充実のために～」を開催します。

本フォーラムでは、障害福祉現場における生産性向上の考え方や背景、現場での取り組み事例について、有識者とともに考えます。









障害福祉に携わる支援者は日々、利用者のことを思いながら、ケアにあたっています。一方で、限られた時間や人員の中では、「もっとケアを充実させたい」と考えていても、思うように実現できない場面も少なくありません。このような状況だからこそ、支援者一人ひとりの力を引き出し、チームとして利用者に届けることで、ケアをより充実させていく必要があります。それが、「ケアの充実のための生産性向上」の取り組みです。

これは、整理整頓や業務の見直しから、職員同士の勉強会や日々の支援を振り返る対話など、新しい価値を生み出す取り組みを指しています。現場でも日々取り組まれていることですが、取り組みがきちんとケアの充実につながるためには、いくつかのポイントがあります。

本フォーラムでは、ケアを充実させるための生産性向上の考え方や、取り組みが必要とされる背景、そして「何のために取り組むのか」を中心に、有識者と参加者の皆様が一緒に考えます。





障害福祉現場を、より魅力的で持続可能なものにしていくための第一歩として、ぜひご参加ください。









【開催概要】

開催日時： 2026年3月9日(月)13：00 ～ 16：00 (12：30開場)

開催形式： 会場・オンラインのハイブリッド形式 ※後日、アーカイブ配信予定

※会場参加は1名ずつ、オンライン参加は1アカウントずつお申込ください

(別アカウントへの会議URLの転送はご遠慮ください)

申込締切： 2026年3月2日(月) ※先着順

参加費 ： 無料

会場 ： JA共済ビルカンファレンスホール

(東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル 1F)

アクセス： 東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線

「永田町駅」4番出口 徒歩2分









【プログラム】

開会挨拶 株式会社NTTデータ経営研究所

1.講演

障害福祉現場における生産性向上の政策動向 厚生労働省

2.講演

障害福祉現場における生産性向上とは

生産性向上に取り組む事例紹介

株式会社NTTデータ経営研究所

3.パネルディスカッション(1)

なぜ今、生産性向上なのか～『基本的な考え方』に込めたメッセージ～

有識者によるパネルディスカッション

4.休憩

5.パネルディスカッション(2)

現場からひろがる生産性向上～みんなでつくる、よりよい支援のかたち～

有識者によるパネルディスカッション

事務連絡・閉会挨拶 株式会社NTTデータ経営研究所

※プログラムは一部変更する可能性がございます。ご了承ください。









【詳細およびお申込み】

https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/event/s-seisan-forum2025/