福岡の異業種7社とオブザーバ福岡市による共同事業体Fukuoka Smart City Community(FSC)は、株式会社LX DESIGN、EduPorte(エデュポルテ)株式会社と協働して、小学生向け公開授業「福岡イチ受けたい授業!? ～ワクワク授業大作戦～」を、2026年1月18日(日)13：00～17：00に福岡市立草ヶ江小学校にて開催します。当日は小学生・保護者の皆さまに加え、自治体・教育関係者の方々にも授業を一般公開します。





本プロジェクトは、先生と福岡の企業が“TEAM”となって一から授業を共創し、地域の小学生に届ける特別な学びの場を創る取り組みです。学校・企業が協働するモデルとして、福岡市を起点に社会実装を目指します。





「TEAM学校プロジェクト」発！福岡イチ受けたい授業!?





◆2026年1月18日(日)開催「福岡イチ受けたい授業!?」とは

博多のまち、バス、電車、お金、ラジオ、LINE、自転車――

子どもたちの身近な存在をテーマにした体験型授業を通じて、「なぜ？」「どうして？」と考える力、そして自分のアイデアで社会と関わる力を育てます。授業によっては子どもたちのアイデアを企業に直接提案するプログラムもあり、「学び」が「社会につながる」世界を目指します。





＊お申し込みはこちらから： https://lofty-book-84d.notion.site/1-18-13-00-17-00-2ce97b82b80a80349bf5c469d82a14af









◆開催概要

・タイトル：福岡イチ受けたい授業!? ～ワクワク授業大作戦～

・日時 ：2026年1月18日(日)13：00～17：00

(受付開始 13：00／授業開始 13：30)

・会場 ：福岡市立草ヶ江小学校

(地下鉄六本松駅より徒歩5分)

・対象 ：小学3～6年生(全学年参加可能)

※草ヶ江小学校以外の児童も参加可能

・参加費 ：無料

・主催 ：株式会社LX DESIGN、Fukuoka Smart City Community(FSC)、

エデュポルテ株式会社





＜当日のスケジュール(予定)＞

13：00 受付開始

13：30～14：30 1コマ目 授業

14：30～15：00 休憩・移動

15：00～16：00 2コマ目 授業

～17：00 お楽しみ企画「お菓子つかみどり大会」









＜実施予定の授業テーマ(予定・五十音順)＞

・JR九州 TEAM

【住みたい！行きたい！すてきな町！】今・未来の博多すごろくづくり

・チャリチャリ TEAM

【キミが1日社員に！】参加しちゃおうチャリチャリ未来会議！

・西日本鉄道 TEAM

【いっしょに、まちに、夢を描こう】にしてつバスと考える、私たちのミライ

・福岡銀行 TEAM

【お金の流れをつかめ！】これでキミもお金マスター！

・LINEヤフーコミュニケーションズ TEAM

【生成AIを使ってみよう！】気持ちが伝わるLINEスタンプづくり

・LOVE FM TEAM

【コトバでつながる「ホンモノ体験」】今こそ！LOVE(ハート)ラジオ









＜参加申込について(事前申込制)＞

■小学生・保護者の方：参加申込フォーム： https://forms.gle/9pxHwPgeBZ7uxByB7





■自治体・教育関係者の方(授業見学)：参加申込フォーム： https://forms.gle/xJYenCVAcSmU5Xsa7





※いずれも参加者1名につき1申込が必要です。









◆プロジェクトの背景と特徴





「TEAM学校プロジェクト」のポイント





｜背景

本プロジェクトは、その両者をつなぐ「共創の仕組み」を構築することで

近年、学校教育と社会との間には「文化的・制度的な壁」が存在し、一部の先生にとっては気軽に外部リソースを頼ることが難しい状況が続いています。一方で、地域には教育に貢献したい企業や個人が数多く存在しています。





・主体的・対話的で深い学びの実現

・社会とつながる学びの提供

・地域資源の教育活用

を同時に実現することを目指しています。





｜特徴

1)先生×企業の共創による授業開発

出前授業を「一方的に提供する」形ではなく、学校の課題・文脈に寄り添いながら共に企画。

2)地域全体で教育を支える“TEAM学校”の実装

先生・企業・教育委員会・地域住民など、教育に関わる全ての人がTEAMとして協働。

3)福岡発のモデルとしての発信・拡張性

FSC・LX DESIGN・エデュポルテが連携し、自治体を巻き込んだ横展開を想定。









＜Fukuoka Smart City Community(FSC)概要＞

名称 ： Fukuoka Smart City Community

事務局所在地： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 JRJP 博多ビル 12F

設立日 ： 2020年10月14日

主な事業内容： 市民参加型のスマートシティの実現に向けた、情報収集、

情報共有、相談、イベント開催、サービス提供・

開発及び PR の機会の提供

サイト ： https://fukuoka.smartcity-community.jp