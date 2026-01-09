株式会社YUMi(所在地：東京都町田市)は、「寺活(てらかつ)」をテーマにした専門メディア「寺イク？」( https://terakatsudo.com/ 編集部所在地：東京都渋谷区)を、2026年1月1日(木)にローンチしました。

ローンチに伴い、お声がけいただいた神奈川県寒川町にて、町内に在住・在勤する方を対象として、2026年2月14日(土)、体験デザイン・報道・仏教という異なる分野のプロフェッショナルが集い、新しい「お寺の歩き方」を提案するイベント「寺活道フォーラム2026」を開催します。





近年、マインドフルネスや瞑想ブームの延長として、ご朱印巡りや寺ヨガ、寺カフェの人気など、お寺回帰の兆しが見られます。そんな中、サウナブーム以降、次なる“心の休息法”として「寺活(てらかつ)」に注目が集まり始めています。





情報過多、将来への不安、人間関係のストレス──。

現代社会の中で、「しっかり休んだはずなのに、なぜか疲れが抜けない」と感じている人は少なくありません。





その処方箋として、今、静かに注目を集め始めているのが、伝統的な「お寺」という空間を活用した新しいリフレッシュ習慣「寺活」です。





「寺活」とは、修行や信仰を目的としたものではなく、「もっと気楽にやすらぎを得るためにお寺へ行ってもいいのではないか」という発想から生まれた、現代的なウェルビーイングの実践です。





本フォーラムでは、「なぜお寺に行くと心がやすらぐのか？」という素朴な問いを起点に、広告業界でトレンドを生み出してきた体験デザイナー、社会の最前線で人々の声を見つめてきた新聞記者、そして現代人の悩みに日々向き合う次世代僧侶という、異色の3者が登壇。





カフェ巡りやアート鑑賞のように、日常の延長線上で楽しめる「現代版・寺活」の魅力と、忙しい私たちが“脳と心を休ませるヒント”を、多角的な視点から紐解いていきます。









＜フォーラムの見どころ＞

1.サウナブームの次に来る、新しいライフスタイルトレンドを先取り

マインドフルネスや瞑想の流行を経て、より日本的で、深い精神的休息を求める層が「お寺」に回帰し始めています。次のウェルビーイング潮流を、いち早く体感いただけます。





2.広告・報道・仏教──立場の違う3者だからこそ見える「現代人の疲れ」の正体

それぞれ異なる現場で人と向き合ってきた登壇者たちが、「効率化社会の歪み」と「なぜ人は安らげなくなったのか」を、リアルな実感をもとに語り合います。





3.明日から実践できる、新しい「お寺の歩き方」を提案

「お作法が難しそう」「敷居が高い」といったイメージを覆す、カジュアルで実践的な寺活の楽しみ方を具体的に紹介します。









【登壇者・プログラム】

■第1部：基調講演

「なぜ寺活に行くと元気になるのか？明日からできる新しい『寺活』入門」





登壇：KENLOCK(体験デザイナー／寺活メディア「寺イク？」代表)





広告業界の第一線で活躍する傍ら、寺活の魅力に惹かれ専門メディアを立ち上げたKENLOCKが、体験デザインの視点から「なぜ今、お寺が心を休ませる場として機能するのか」を解説。

科学的な視点も交えながら、誰でも実践できる「やすらギまる(＝安らぎが極まる)」ための寺活メソッドを紹介します。









■第2部：座談会

「新聞記者と僧侶が考える、忙しい日常で“やすらぐ”ためのヒント」





登壇：黒川 晋史氏(毎日新聞 記者)

藏田 史哉氏・美乃梨氏(上宮寺 僧侶夫妻)





事件や社会問題を取材してきた新聞記者と、現代人の悩みに寄り添う若き僧侶夫妻が対談。

「効率」や「成果」が重視される時代に、私たちが失ってきたものとは何か。

お寺の知恵を、現代の生活にどう活かせるのかを、リアルな言葉で語り合います。









【開催概要】

イベント名：寺活道フォーラム2026

主催 ：寒川町民センター事業

日時 ：2026年2月14日(土)13:00～15:00(受付開始12:30)

会場 ：寒川町民センター 視聴覚室

(〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山165)

対象 ：寒川町内在住・在勤の方

定員 ：40名(先着順)

参加費 ：無料

電話 ：0467-74-2333





【これからの寺活カルチャーメディア「寺イク？」について】





「寺イク？」ロゴ





「寺イク？」は、伝統仏教を優しいリフレッシュツールと捉えて、気楽にお寺へ足を運ぶ。それだけでいつもより、ゆるまって穏やかな自分になれる。そんなライトに行う寺活カルチャーを紹介する“寺活”専門メディアです。現代の日本人が忘れがちで、有用なやすらぎ文化を広めていく活動を推進していきます。





URL： https://terakatsudo.com/