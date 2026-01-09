金属粉末微粒化装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（ガス噴霧方式装置、水噴霧方式装置）・分析レポートを発表
2026年1月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「金属粉末微粒化装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、金属粉末微粒化装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、金属粉末微粒化装置の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。世界市場規模は2024年時点で約2億3000万米ドルと評価されており、2031年には約3億4700万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.1パーセントと見込まれており、先端製造分野の拡大を背景に比較的高い成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と市場背景
アトマイズ粉末は、現在最も広く利用されている金属粉末であり、多様な産業分野で使用されています。金属粉末微粒化装置は、溶融金属を微細な粒子状に分散させ、高品質な金属粉末を製造するための中核設備です。
近年、金属粉末の用途が拡大し、関連市場が継続的に成長していることから、金属粉末微粒化装置への需要も着実に増加しています。特に高精度な粉末品質が求められる分野において、装置性能の重要性が高まっています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析および定性分析を実施しています。市場が変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に整理しています。
また、主要企業の企業概要、製品構成、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における金属粉末微粒化装置市場の機会規模を把握することです。さらに、市場の成長可能性を評価し、装置タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析することで、企業の中長期的な事業戦略や研究開発投資の判断材料を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、Retech、BluePower Casting Systems GmbH、Topcast、Arcast、3D LAB Ltd.、Atomising Systems Ltd.、ALD Vacuum Technologies、SMS Group GmbH、CDOCAST MACHINERY CO., LTD、Zhuzhou Shuangling Technology Co., Ltdなどの企業が参入しています。
各社は、粉末品質の安定性、生産効率、装置の信頼性、運用コスト低減を競争力の源泉としており、高付加価値装置の開発を通じて市場での優位性確立を図っています。
________________________________________
市場セグメンテーション
金属粉末微粒化装置市場は、方式別および用途別に分類されています。方式別では、ガス方式、水方式、その他に分けられています。ガス方式は高品質粉末の製造に適しており、付加価値の高い用途で採用が進んでいます。
用途別では、3次元造形、工業製造、その他に分類されており、3次元造形分野の成長が市場拡大を強く後押ししています。
________________________________________
