こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ロック・フィールド】1月31日は「愛菜(あいさい)の日」。各ブランドで販促を実施中 RF1×カゴメ コラボ第二弾商品が登場！冬でも食べやすいメニューで野菜摂取を応援
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志/以下、ロック・フィールド）が展開する惣菜店RF1（アール・エフ・ワン）、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合、神戸コロッケ、ベジテリアでは、「愛菜の日※」（1月31日）にちなみ、1月31日（土）まで愛菜の日販促を実施中です。
※愛菜の日は、「野菜の摂取量が少なくなりがちな冬の時期に、もっと野菜を食べ、健康的な食生活を送ってもらいたい」との思いから、カゴメ株式会社により制定された記念日です。
1日の野菜の目標摂取量は350g※1ですが、調査では日本人の野菜摂取量は年々減少しており、現在はおよそ100g不足※2しています。
愛菜の日にちなみ、ロック・フィールドの各ブランドでは、寒い冬でも野菜を手軽においしくお召し上がりいただけるメニューをご用意し、お客様の野菜摂取を応援します。
※1：厚生労働省「健康日本21」※2：令和5年厚生労働省「国民健康・栄養調査」
愛菜の日 販促概要
1．カゴメとのコラボ商品を期間限定販売
ロック・フィールドは2025年3月11日にカゴメと業務提携契約を締結し、共同で『野菜と共に創る未来プロジェクト』を立ち上げ、バリューチェーン全体にわたる協業に取り組んでいます。昨年8月の「野菜の日」に続き、「愛菜の日」に合わせてカゴメとのコラボ商品を期間限定で2品販売いたします。
※「グリーン・グルメ」では、「RF1」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」「融合」などの商品を取り扱っています。
野菜一日分 温める350（サンゴーマル）サラダ トマト醤付き ￥900（1パック）
加熱で甘みを引き出した 野菜を食べやすくカットし、豆乳スープをかけ温めて楽しむ、寒い時期ならではのサラダ。根菜や揚げごぼうの食感、鶏肉の旨みで満足感もプラスしています。
具材の焼きトマトとトマト醤(じゃん)に、カゴメ「高リコピントマト」を使用。トマトと調味料、柚子で作ったトマト醤は、スープに溶かすとコクと柚子の香りが広がり、野菜350ｇを最後までおいしく楽しめます。
＜販売期間：2026年1月15日（木）〜1 月31日（土）＞
＜ブランド：ベジテリア＞
高リコピントマトレモネード ￥501（1杯/レギュラーサイズ）
トマトはカゴメ「高リコピントマト」を使用。自社でトマトレモンジャムを作り味わいに深みを加え、レモンピール入りで、後味も香りもすっきり。はちみつでほんのり甘く仕上げ、トマトが苦手な方にも飲みやすい味わい。寒い日には温めて、やさしい甘さと香りを楽しめます。※トマトのうち、高リコピントマト74％使用
＜販売期間：2025年1月15日（木）〜2月4日（水）＞
2．冬の食事に、これでプラス。おすすめ野菜メニュー。
冬には、寒いからこそおいしい野菜や、野菜たっぷりのあったかメニューをどうぞ。ここでは各ブランドの代表メニューを抜粋してお伝えします。
＜ブランド：RF1、グリーン・グルメ＞
京野菜入り 緑の30品目サラダ ￥465（100ｇ）
聖護院かぶら、堀川ごぼう、京たけのこなどの京野菜を加えた30品目サラダ。素材が引き立つ美味しさの「和風ガーリックドレッシング」または、千鳥酢の優しい酸味に塩麹の旨みを合わせた「塩麹と千鳥酢のドレッシング」でお楽しみください。※野菜のうち、京野菜25％以上使用
野菜串 香るハーブ塩（エリンギ・ブロッコリー・茄子・じゃがいも） ￥324（1個）
加熱することでおいしさを引き出した野菜を、１本の串に。香り豊かなバジルやオレガノのハーブとチーズ・ブラックペッパーを合わせてトッピングしています。
＜販売期間：2025年1月29日（木）〜1月31日（土）＞
＜ブランド：日本のさらだ いとはん、グリーン・グルメ＞
鶏つくねのちゃんこ鍋 ￥918（1パック）
鶏つくねや白玉、白菜ロールなど、たっぷりの野菜を旨だしで仕立てたちゃんこ鍋です。ごぼうや人参、小松菜、薄揚げなど彩り豊かな具材が入っており、鶏つくねの旨みと野菜の甘みが楽しめます。レンジで手軽に温かい一品をどうぞ。
＜ブランド：融合、グリーン・グルメ＞
ちぢみほうれん草のフレッシュナムルサラダ ￥497（100ｇ）
ちぢみほうれん草に加え、小松菜や玉ねぎも入ったナムルサラダ。干し海老の旨みを効かせたソースで和えています。くるみで香ばしさをプラス。にんにくやごま油がふわっと香り、食欲をそそります。
＜ブランド：神戸コロッケ、グリーン・グルメ＞
お好みキャベツカツ ￥260（1個）
加熱することで甘味がでるおいしいキャベツに、玉子やイカすり身、鰹の旨味を合わせたお好み焼き風味のカツ。生姜の香りがほんのり感じられ、おかずにもおつまみにもおすすめの一品です。
＜ブランド：ベジテリア＞
毎日摂りたい 健康バランス30品目 ￥451（1杯/レギュラーサイズ）
長年愛され続けている30品目ジュース。季節ごとに野菜のブレンドを調整し、“いつでもおいしい”を目指して作っています。キャベツやケールの甘さをベースに30品目の素材で味のバランスを整え、フルーツで飲みやすく仕上げています。
3．「愛菜の日」スペシャルコンテンツ配信
読めば “もっと、野菜が好きになる” デジタルコンテンツを配信中。ぜひご覧ください！
https://members.rockfield.co.jp/use/contents/2026aisai/2026aisai-main.html
■販促期間 2026年1月8日（木）〜1月31日（土）
■対象 各ショップブランド（RF1、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合、神戸コロッケ、ベジテリア）
※一部店舗で掲載商品の取り扱いがない場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
カゴメ株式会社について
1899年創業。トマトケチャップや野菜飲料、調理食品、生鮮野菜、冷凍野菜など、野菜の価値を活かした商品や健康サポート事業を展開。海外では、北米・欧州・豪州・アジアの事業会社が連携し、フードサービス業態や食品製造業向けにトマト加工品を製造・販売。また、環境変化に適応した品種の研究や栽培技術の開発に取り組んでいます。
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など7つのショップブランドを307店舗、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
「グリーン・グルメ」について
「アール・エフ・ワン」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」「融合」などの商品を取り扱っています。全国に70店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/greengourmet/
「日本のさらだ いとはん」について
ロック・フィールドの和惣菜ブランド。2005 年創設。「この国の人、この国の食」をコンセプトに、季節の味を大切にしながら、日本の伝統食材・料理を今日的な惣菜として提案しています。全国に33店舗を展開。
ブランドサイト：https://members.rockfield.co.jp/brand/itohan/
「融合」について
ロック・フィールドのアジアン惣菜ブランド。2001年創設。アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で愉しんでいただきたいメニューを取り揃え、刺激的な気分・爽快感・驚きなど、新しい食体験を提案しています。全国に9店舗を展開。
ブランドサイト：https://yugo.rockfield.co.jp/
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に35店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
野菜や果物を手軽に摂れるジュースとスープのブランド。2003年創設。「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、季節の野菜や果物の持ち味をそのまま生かし、心とカラダの健康と美しさをお手伝いします。全国に21店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
※店舗数は全て2025年12月末現在。
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
ロック・フィールド
https://www.rockfield.co.jp/
※愛菜の日は、「野菜の摂取量が少なくなりがちな冬の時期に、もっと野菜を食べ、健康的な食生活を送ってもらいたい」との思いから、カゴメ株式会社により制定された記念日です。
1日の野菜の目標摂取量は350g※1ですが、調査では日本人の野菜摂取量は年々減少しており、現在はおよそ100g不足※2しています。
愛菜の日にちなみ、ロック・フィールドの各ブランドでは、寒い冬でも野菜を手軽においしくお召し上がりいただけるメニューをご用意し、お客様の野菜摂取を応援します。
※1：厚生労働省「健康日本21」※2：令和5年厚生労働省「国民健康・栄養調査」
愛菜の日 販促概要
1．カゴメとのコラボ商品を期間限定販売
ロック・フィールドは2025年3月11日にカゴメと業務提携契約を締結し、共同で『野菜と共に創る未来プロジェクト』を立ち上げ、バリューチェーン全体にわたる協業に取り組んでいます。昨年8月の「野菜の日」に続き、「愛菜の日」に合わせてカゴメとのコラボ商品を期間限定で2品販売いたします。
※「グリーン・グルメ」では、「RF1」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」「融合」などの商品を取り扱っています。
＜ブランド：RF1、グリーン・グルメ＞ ※価格は税込。画像は全てイメージです。
野菜一日分 温める350（サンゴーマル）サラダ トマト醤付き ￥900（1パック）
加熱で甘みを引き出した 野菜を食べやすくカットし、豆乳スープをかけ温めて楽しむ、寒い時期ならではのサラダ。根菜や揚げごぼうの食感、鶏肉の旨みで満足感もプラスしています。
具材の焼きトマトとトマト醤(じゃん)に、カゴメ「高リコピントマト」を使用。トマトと調味料、柚子で作ったトマト醤は、スープに溶かすとコクと柚子の香りが広がり、野菜350ｇを最後までおいしく楽しめます。
＜販売期間：2026年1月15日（木）〜1 月31日（土）＞
＜ブランド：ベジテリア＞
高リコピントマトレモネード ￥501（1杯/レギュラーサイズ）
トマトはカゴメ「高リコピントマト」を使用。自社でトマトレモンジャムを作り味わいに深みを加え、レモンピール入りで、後味も香りもすっきり。はちみつでほんのり甘く仕上げ、トマトが苦手な方にも飲みやすい味わい。寒い日には温めて、やさしい甘さと香りを楽しめます。※トマトのうち、高リコピントマト74％使用
＜販売期間：2025年1月15日（木）〜2月4日（水）＞
2．冬の食事に、これでプラス。おすすめ野菜メニュー。
冬には、寒いからこそおいしい野菜や、野菜たっぷりのあったかメニューをどうぞ。ここでは各ブランドの代表メニューを抜粋してお伝えします。
＜ブランド：RF1、グリーン・グルメ＞
京野菜入り 緑の30品目サラダ ￥465（100ｇ）
聖護院かぶら、堀川ごぼう、京たけのこなどの京野菜を加えた30品目サラダ。素材が引き立つ美味しさの「和風ガーリックドレッシング」または、千鳥酢の優しい酸味に塩麹の旨みを合わせた「塩麹と千鳥酢のドレッシング」でお楽しみください。※野菜のうち、京野菜25％以上使用
野菜串 香るハーブ塩（エリンギ・ブロッコリー・茄子・じゃがいも） ￥324（1個）
加熱することでおいしさを引き出した野菜を、１本の串に。香り豊かなバジルやオレガノのハーブとチーズ・ブラックペッパーを合わせてトッピングしています。
＜販売期間：2025年1月29日（木）〜1月31日（土）＞
＜ブランド：日本のさらだ いとはん、グリーン・グルメ＞
鶏つくねのちゃんこ鍋 ￥918（1パック）
鶏つくねや白玉、白菜ロールなど、たっぷりの野菜を旨だしで仕立てたちゃんこ鍋です。ごぼうや人参、小松菜、薄揚げなど彩り豊かな具材が入っており、鶏つくねの旨みと野菜の甘みが楽しめます。レンジで手軽に温かい一品をどうぞ。
＜ブランド：融合、グリーン・グルメ＞
ちぢみほうれん草のフレッシュナムルサラダ ￥497（100ｇ）
ちぢみほうれん草に加え、小松菜や玉ねぎも入ったナムルサラダ。干し海老の旨みを効かせたソースで和えています。くるみで香ばしさをプラス。にんにくやごま油がふわっと香り、食欲をそそります。
＜ブランド：神戸コロッケ、グリーン・グルメ＞
お好みキャベツカツ ￥260（1個）
加熱することで甘味がでるおいしいキャベツに、玉子やイカすり身、鰹の旨味を合わせたお好み焼き風味のカツ。生姜の香りがほんのり感じられ、おかずにもおつまみにもおすすめの一品です。
＜ブランド：ベジテリア＞
毎日摂りたい 健康バランス30品目 ￥451（1杯/レギュラーサイズ）
長年愛され続けている30品目ジュース。季節ごとに野菜のブレンドを調整し、“いつでもおいしい”を目指して作っています。キャベツやケールの甘さをベースに30品目の素材で味のバランスを整え、フルーツで飲みやすく仕上げています。
3．「愛菜の日」スペシャルコンテンツ配信
読めば “もっと、野菜が好きになる” デジタルコンテンツを配信中。ぜひご覧ください！
https://members.rockfield.co.jp/use/contents/2026aisai/2026aisai-main.html
■販促期間 2026年1月8日（木）〜1月31日（土）
■対象 各ショップブランド（RF1、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合、神戸コロッケ、ベジテリア）
※一部店舗で掲載商品の取り扱いがない場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
カゴメ株式会社について
1899年創業。トマトケチャップや野菜飲料、調理食品、生鮮野菜、冷凍野菜など、野菜の価値を活かした商品や健康サポート事業を展開。海外では、北米・欧州・豪州・アジアの事業会社が連携し、フードサービス業態や食品製造業向けにトマト加工品を製造・販売。また、環境変化に適応した品種の研究や栽培技術の開発に取り組んでいます。
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など7つのショップブランドを307店舗、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
「グリーン・グルメ」について
「アール・エフ・ワン」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」「融合」などの商品を取り扱っています。全国に70店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/greengourmet/
「日本のさらだ いとはん」について
ロック・フィールドの和惣菜ブランド。2005 年創設。「この国の人、この国の食」をコンセプトに、季節の味を大切にしながら、日本の伝統食材・料理を今日的な惣菜として提案しています。全国に33店舗を展開。
ブランドサイト：https://members.rockfield.co.jp/brand/itohan/
「融合」について
ロック・フィールドのアジアン惣菜ブランド。2001年創設。アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で愉しんでいただきたいメニューを取り揃え、刺激的な気分・爽快感・驚きなど、新しい食体験を提案しています。全国に9店舗を展開。
ブランドサイト：https://yugo.rockfield.co.jp/
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に35店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
「ベジテリア」について
野菜や果物を手軽に摂れるジュースとスープのブランド。2003年創設。「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、季節の野菜や果物の持ち味をそのまま生かし、心とカラダの健康と美しさをお手伝いします。全国に21店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
※店舗数は全て2025年12月末現在。
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
ロック・フィールド
https://www.rockfield.co.jp/