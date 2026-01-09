こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
The Breakthrough Company GOがfreee工数管理を導入 増員や赤字案件を含む「真の収益性」を可視化し、戦略的な経営判断を実現
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、The Breakthrough Company GO（本社：東京都港区、CEO：三浦崇宏、以下「GO」）のfreee工数管理の導入開始と活用事例を公開したことをお知らせします。
写真右：The Breakthrough Company GO COO 大長敬典（だいちょうたかのり）
写真左：The Breakthrough Company GO グラウンドコントロール チームリーダー（バックオフィス）福万千宥（ふくまんちひろ）
■プロジェクトが無数に並行する中、「真の収益の可視化」を目指す
GOは、クリエイティブとビジネスコンサルティングを融合させ、社会や企業の課題にブレイクスルーを起こし続けるクリエイティブソリューションファームです。2025年には「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の4部門で表彰されるなど、業界を牽引する成果を生み出してきました。
GOでは常に多数のプロジェクトが並行して進行しており、質の高いクリエイティブを追求する過程で、期中にプロジェクトへの追加アサインが発生することも少なくありません。その結果、人件費を含めた各プロジェクトの実態ベースの収支が把握しづらくなり、「真の収益性」が見えにくいという課題を抱えていました。 こうした状況を改善し、正確な利益率を把握できる経営基盤を整えるため、GOは工数管理の見直しに着手しました。
■「工数入力の意図」「評価と切り離し」を丁寧に伝え、従業員の理解を獲得
freee工数管理の導入にあたっては、現場の心理的なハードルを下げることを重視し、工数入力の目的や意図を従業員に丁寧に共有することに注力しました。工数管理は「管理・監視」といったネガティブな印象を持たれがちですが、本来は事業成長や適切なリソース配分を実現するために欠かせないプロセスです。
GOでは、「利益を最大化し、その成果をメンバーに還元していくためには、まず実態を正しく可視化する必要がある」という考え方を明確にし、工数管理の本質的な意義を、組織の共通認識として伝えました。
また、収集したデータを個人評価とは切り離して扱うことも明確に定義しました。工数がかかること自体がマイナス評価につながってしまうと、「働いたことが悪い」という心理的ブレーキが生じ、正確な実態把握を妨げてしまうからです。工数管理の目的はあくまで、メンバー一人一人の努力が適切に価値へと変換されているかを組織として可視化することにあります。全員の取り組みが正当に報われる環境をつくるためのデータ活用であると繰り返し丁寧に伝えることを徹底しました。
■案件ごとの収支を可視化し、戦略的な経営判断に貢献
freee工数管理の導入により、プロジェクトごとの工数が明確になり、「赤字案件」や「進捗の遅れ」が数値として可視化されました。単に赤字を避けることが目的ではなく、「赤字であることを正しく認識したうえで、戦略的に許容するかどうか」を判断できるようになった点こそが、最大の成果だと捉えています。
今後はさらなる業務効率化を目指し、複数のツールをfreeeのプロダクトに集約することで、よりシームレスな管理体制の構築を進めていく予定です。 GOは、クライアントの企業価値向上や事業変革といった、より大きな成果にコミットする「真のパートナー」でありたいと考えています。そのためにも、提供するサービスの価値を一層高め、根拠をもって報酬の付加価値を引き上げていく必要があります。 「freee工数管理」は、GOのクリエイティブがどのような価値を生み出しているのかを客観的に示し、その水準をさらに引き上げるための重要な基盤になると確信しています。
導入事例URL：https://www.freee.co.jp/cases/goinc/
「freee工数管理」サービスサイト：https://www.freee.co.jp/project-management/
■The Breakthrough Company GOのCOOの大長氏と、ワンメディアの余頃氏が組織マネジメントについて対談
制作業界の管理職の方々へ、業界のトップランナーである2名のCOOよりプロジェクトごとの収支管理やクリエーターの働き方改革などをお届けします。イベントの後半では制作会社の管理職同士の悩みやノウハウを共有する交流会を実施します。
【freee経営ラボ】業界トップランナーCOOが実践！「利益」と「やりがい」を最大化する 組織マネジメントの "裏OS"
開催日時：1月27日(火) 19:00-21:00(18:30より受付開始)
開催場所：東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 19階
参加費：無料
定員：100名
登壇者：
・The Breakthrough Company GO COO/Business Producer/Value Up Partner 大長敬典氏
・ワンメディア株式会社 取締役COO / ビジネスプロデューサー 余頃沙貴氏
・フリー株式会社 執行役員 取引プラットフォーム本部長 高澤真之介
主催：フリー株式会社
申し込み：下記のURLからお申し込みください。
https://go.freee.co.jp/erp_offlineevent_20260127.html
■The Breakthrough Company GO 会社概要
会社名 The Breakthrough Company GO
役員 三浦崇宏、大長敬典
設立 2017年1月5日
所在地 東京都港区元麻布3-4-26いちご元麻布ビル 2F
https://goinc.co.jp/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力 実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
