シャトレーゼ「成人の日ケーキ」、全国のシャトレーゼにて1月9日から期間限定販売

新成人の門出を祝う華やかなスイーツ

菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、晴れやかな門出のお祝いにふさわしい「成人の日ケーキ」3品を、1月9日（金）から1月12日（月）まで数量限定・期間限定で販売いたします。







■成人の日 フルーツボンボンデコレーション

花束をイメージしたカラフルな色合いが目を引く、ハレの日にぴったりのデコレーションケーキです。ふんわり焼き上げたスポンジに、コクのあるチーズクリームを合わせ、ダイス苺とブルーベリーソースをサンドしました。マンゴーパッション、メロン、3種のベリーのパステルカラーのムースで、ポップな印象に仕上げました。

価格：3,000円（税込3,240円） サイズ：直径14cm





■成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ

ミルクレープのように成長を重ねていく新成人への想いを込めた、特別なミルクレープです。バター香るクレープ皮と口溶けの良いカスタード入りホイップクリームを丁寧に重ね、りんご、オレンジ、苺、キウイのフルーツを彩りよく飾りました。フルーツの酸味とクリームの甘みがバランスよく楽しめます。

価格：408円（税込440円）





■成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ

シュワッととろける軽やかな口あたりと、やさしく広がるチーズの香りが楽しめるチーズケーキです。フランス産クリームチーズにメレンゲを合わせたふわふわのフロマージュクリームで、甘酸っぱいラズベリーコンフィチュールを包み込みました。甘さと酸味がほどよく調和し、最後まで軽やかに楽しめる味わいです。

価格：334円（税込360円）

上記、「成人の日ケーキ」の販売期間：1月9日（金）〜 1月12日（月）

■株式会社シャトレーゼとは

1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗で展開しています。

■ファームファクトリーとは

ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。

会社概要

会社名： 株式会社シャトレーゼ

代表者： 代表取締役社長　古屋勇治

従業員数： 2,600名

事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売

事業所： 本社工場　山梨県甲府市下曽根町3440-1

店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗

創業： 1954年（昭和29年）12月20日

URL： https://www.chateraise.co.jp/