シャトレーゼ「成人の日ケーキ」、全国のシャトレーゼにて1月9日から期間限定販売
新成人の門出を祝う華やかなスイーツ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、晴れやかな門出のお祝いにふさわしい「成人の日ケーキ」3品を、1月9日（金）から1月12日（月）まで数量限定・期間限定で販売いたします。
■成人の日 フルーツボンボンデコレーション
花束をイメージしたカラフルな色合いが目を引く、ハレの日にぴったりのデコレーションケーキです。ふんわり焼き上げたスポンジに、コクのあるチーズクリームを合わせ、ダイス苺とブルーベリーソースをサンドしました。マンゴーパッション、メロン、3種のベリーのパステルカラーのムースで、ポップな印象に仕上げました。
価格：3,000円（税込3,240円） サイズ：直径14cm
■成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ
ミルクレープのように成長を重ねていく新成人への想いを込めた、特別なミルクレープです。バター香るクレープ皮と口溶けの良いカスタード入りホイップクリームを丁寧に重ね、りんご、オレンジ、苺、キウイのフルーツを彩りよく飾りました。フルーツの酸味とクリームの甘みがバランスよく楽しめます。
価格：408円（税込440円）
■成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ
シュワッととろける軽やかな口あたりと、やさしく広がるチーズの香りが楽しめるチーズケーキです。フランス産クリームチーズにメレンゲを合わせたふわふわのフロマージュクリームで、甘酸っぱいラズベリーコンフィチュールを包み込みました。甘さと酸味がほどよく調和し、最後まで軽やかに楽しめる味わいです。
価格：334円（税込360円）
上記、「成人の日ケーキ」の販売期間：1月9日（金）〜 1月12日（月）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
