ママの8割が「失敗したくない」と回答。500名に卒入園・卒入学にまつわる実態調査をCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が実施
URL: https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、30代〜50代の女性500名に卒入園・卒入学にまつわるセレモニー服についての実態調査を実施いたしました。その結果をお知らせいたします。
「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、30代〜50代の女性500名に卒入園・卒入学にまつわるセレモニー服についての実態調査を実施。セレモニー服の選び方や機能性、着回し方など先輩ママの声とともにリアルな声をお知らせいたします。
特設サイトURL：https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/260109_ceremony/
8割が「失敗したくない」＝正解が知りたい！
8割の人がセレモニー服選びに「失敗したくない」と回答。日常着に比べて高単価な上、特別なアイテムだからこそ「買って正解だった」と悔いのない買い物をしたいと思っていることがわかりました。
セレモニー服選びは1月から行う人が多数
セレモニー服選びを始める時期として最も多かったのが1月、続いて2月という回答になりました。また、11月12月と早い時期から検討を始める人もいて、余裕をもってセレモニー服選びをしていることもわかりました。
「ジャケット×パンツ」が第1位
「ジャケット×パンツ」派が最も多く、続いて「ジャケット×スカート」「ジャケット×ワンピース」という回答になりました。反対に「着物」は少数派になり、ジャケットを合わせた洋服に意見が集まりました。
【先輩ママの声】
・季節の変わり目で意外と寒いためパンツスタイルの方が暖かい
・スカートでとても寒かったのでパンツスーツにすれば良かった
・ストッキングの電線が気になり、パンツスーツにすれば良かった
・風が強い日はパンツが良かった
求めるポイントは「清潔感」「シンプルさ」
服装で意識するポイントは「清潔感のあるシンプルさ」に最も多く回答が集まりました。また「お手入れのしやすさ」と回答した人が続き、式典にふさわしい清潔感や着回しのきくシンプルなデザインの他、自宅でのメンテナンスのしやすさも求められていることがわかりました。
【先輩ママの声】
・普段使いもできるようなデザインを買えばよかった
・長く使えそうなデザインにすれば良かった
・シワになりにくく普段着としても使えるものが良い
約7割が同じアイテムを着回している
卒園・卒業式と入園・入学式では同じアイテムを約７割の人が着回していることがわかりました。そこで、どのように着回しをしたか質問したところ、「ブラウスやインナーを変えた」と回答した人が最も多く、「ジャケットを変えた」と回答した人が続きました。
TPOに対応・クローゼットに1着あると安心
「式典にふさわしい服装で参加できた」と回答した人が第１位でした。また「１着クローゼットにあると安心」「学校行事などにも役立っている」と回答した人が続きました。式典など普段とは違う服装が必要な場面において、TPOを守りながらいつでも対応できるように備えておきたいと思っていることがわかりました。
「お家で洗える」「シワになりにくい」が定番化
セレモニー服に期待する機能については「お家で洗える」が最も多く、続いて「シワになりにくい」「ストレッチ」という回答になりました。クローゼットの管理を含めたお手入れのしやすさや式典での動きやすさを意識していることがわかりました。
【先輩ママの声】
・思いのほか汚れるので自宅で洗える物が良い
・簡単に汚れがおちる生地がよかった
・もう少し動きやすいストレッチの効いたものにすれば良かった
卒入園・卒入学が行われる3月4月は寒暖差のある日も。特に体育館で行われる式典は、思いのほか「寒かった」という声が続出。式典にふさわしい春アウターは１枚持っておくと便利なようです。
【先輩ママの声】
・意外と毎回寒いって感じる
・きっちりした服装をしても体育館が寒いのでアウターを着たまま出席
・寒い時用のコートもいる
・寒かったのでもっと厚着して行けば良かった
CROSS FUNCTIONおすすめ春アウター
item：正解パールボタンAラインコート
color：navy / ivory
size：M / L / LL
URL:https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=956007
【調査概要】
調査手法：オンライン調査
調査対象：30代〜50代の女性500名
調査期間：2025年12月17日〜2025年12月18日
■「正解スーツ」特集はこちら
セレモニースーツこそ「失敗したくない」。そんな声を叶えたのが誰でも着やすくお手入れ簡単な高機能服の「正解スーツ」。素材は上質なダブルクロスを使用し、着心地もお手入れのしやすさにも抜かりない高機能性を実現。縦ラインを意識した計算しつくされた美シルエット、「私らしさ」を求めた4つのバリエーション、選べるパンツ、7号〜15号までの豊富なサイズ展開をご用意しています。
URL:https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossfunction/251219_SeikaiSuit/?plan=CF260101_suit&utm_campaign=CF260101_suit
■CROSS FUNCTIONについて
「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。
■ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
■CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
■CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
