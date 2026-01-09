ママの8割が「失敗したくない」と回答。500名に卒入園・卒入学にまつわる実態調査をCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が実施

8割が「失敗したくない」＝正解が知りたい！8割の人がセレモニー服選びに「失敗したくない」と回答。日常着に比べて高単価な上、特別なアイテムだからこそ「買って正解だった」と悔いのない買い物をしたいと思っていることがわかりました。











































卒園・卒業式と入園・入学式では同じアイテムを約７割の人が着回していることがわかりました。そこで、どのように着回しをしたか質問したところ、「ブラウスやインナーを変えた」と回答した人が最も多く、「ジャケットを変えた」と回答した人が続きました。TPOに対応・クローゼットに1着あると安心「式典にふさわしい服装で参加できた」と回答した人が第１位でした。また「１着クローゼットにあると安心」「学校行事などにも役立っている」と回答した人が続きました。式典など普段とは違う服装が必要な場面において、TPOを守りながらいつでも対応できるように備えておきたいと思っていることがわかりました。