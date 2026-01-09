ホテルマイステイズプレミア成田 「和食ランチビュッフェ」平日限定で再開催！ 空と味覚に癒される2日間





ホテルマイステイズプレミア成田（所在地：千葉県成田市、総支配人：今川純一）は、ホテル最上階のレストラン「日本料理あづま（以下当レストラン）」にて、昨年ご好評をいただいた「和食ランチビュッフェ」を、2026年2月18日（水）・19日（木）の平日2日間限定で開催いたします。

本フェアは、2025年9月の初開催および追加開催を含め、いずれも予約開始直後に満席となるなど、多くのお客様より高い評価をいただきました。特に「週末は来店が難しい」「平日にゆっくり食事を楽しみたい」といったお声を多数いただいたことから、今回の平日限定開催が実現いたしました。

再開催にあたり、これまでに寄せられたご意見をもとに、ご来店時間の分散による混雑緩和と、よりスムーズなご案内を徹底。出来たてのお料理を快適な環境でお楽しみいただけるよう、運営体制を強化しています。

当レストランは、成田の緑豊かな景色と、離着陸する飛行機を間近に望む開放的なロケーションが魅力です。料理長が目の前で握るにぎり寿司や、揚げたての天ぷらをはじめ、旬の魚介を使ったお造り、体を温める鍋料理など、和の技が光る多彩なメニューをビュッフェスタイルでご提供いたします。

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の魅力を、特別な平日のランチタイムに。国際都市・成田ならではの景色とともに、贅沢でありながら気軽に楽しめる和のひとときを、ぜひお過ごしください。

≪和食ランチビュッフェ概要≫

場所：ホテルマイステイズプレミア成田 11F 日本料理あづま

期間：平日2日間限定

2026年2月18日（水）・19日（木）

時間：11:00～12:30／11:30～13:00／13:00～14:30／13:30～15:00

※上記時間よりお好きな時間をお選びいただけます。

料金：大人4,400円、小学生1,650円、幼児無料

※ソフトドリンク飲み放題付 ※上記価格には消費税が含まれております。

詳細：https://www.mspnarita.com/news/2026/0218_japanese-lunch-buffet/





メニュー：

■ライブキッチン

目の前で調理するライブキッチンでは、料理長の技と出来たての美味しさをお楽しみいただけます。

にぎり寿司

料理長が厳選した新鮮なネタを、目の前で一貫ずつ丁寧に握ります。マグロや真鯛、サーモンなど、その日の旬の魚介をご用意。口の中で広がる豊かな風味と素材本来の旨みをご堪能ください。

天ぷら

ご注文ごとに揚げたてをご提供。サクサクの軽い衣をまとった海老や旬の野菜など、季節の味覚を熱々でお届けします。

■ビュッフェメニュー

和食前菜／造里各種／鯛蕪／竹の子土佐煮／茶碗蒸し／鰆柚庵焼き／出汁鍋／牛肉鍬焼き／う巻き／天ぷら各種／サラダ／あさりご飯／うどん／そば／あら汁／鮪つみれ汁／デザート各種

※メニュー内容は変更になる場合がございますので、予めご了承くださいませ。

日本料理あづま





成田空港の滑走路を一望する開放的な空間で、四季折々の食材を活かした会席料理と繊細な一品料理をご提供します。窓に広がる雄大な景色とともに、月替わりの旬の味覚を堪能。和モダンスタイルの落ち着いた店内で、日本ならではの丁寧なおもてなしとともに、心安らぐひとときをお過ごしいただけます。

ご予約・お問い合わせ：

TEL: 0476-33-1661（ホテル代表）

予約ウェブサイト： https://reserve.toretaasia.com/azuma/#/

公式ウェブサイト： https://narita-azuma.com/

施設概要

【名称】ホテルマイステイズプレミア成田

【所在地】〒286-0131 千葉県成田市大山31

【アクセス】

・JR成田駅・京成成田駅より車で約10分（JR成田駅 東口4番バス停より無料シャトルバス運行中）

・成田空港より車で約10分（第一ターミナル16番バス停、第二ターミナル26番バス停より無料シャトルバス運行中）

・東関東自動車道 成田ICより約2分

【総客室数】711室

【館内施設】レストラン：ビュッフェレストラン・日本料理レストラン・BAR

【宴会場】17会場（33㎡～432㎡）

【その他施設】浴場・サウナ・屋内プール・スポーツジム・テニスコート・コインランドリー・コンビニエンスストア・リラクゼーションサロン

【館内設備】無料Wi-Fi、駐車場収容台数200台

【お問い合わせ】TEL: 0476-33-1661（代）【公式ウェブサイト】 https://www.mspnarita.com/





【HOTEL MYSTAYS PREMIER（ホテルマイステイズプレミア）】

・ホテルマイステイズの上位ブランド。

・国内主要都市を中心にアクセスに便利な立地と「ホテルマイステイズ」のモダンコンフォートスタイルにロビーやラウンジ、オールディダイニングやフィットネス施設などロケーションに合わせた付帯施設を備えています。

・フロントスタッフによるコンシェルジュサービスをご利用いただけます。

＜ホテルマイステイズプレミア 所在地＞

北海道 (札幌) 東京 (大森、浜松町、赤坂) 千葉 (成田) 石川 (金沢) 大阪 (堂島)

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp