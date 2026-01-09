MESSI株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：横山翔太）が運営する24時間フィットネスジム「VERUS宇都宮店」は、2026年1月4日より、フィットネスジムとしての従来の役割にとどまらず、地域の健康づくりを支える“ヘルスケア拠点”としての機能を強化する新サービスを開始します。 今回のリニューアルでは、館内スタジオの一部を「ヘルスケアスタジオ」として再設計するとともに、最新AI技術を活用した「AIカラダスコア診断」を導入。 「健康意識はあるが、何をすればいいか分からない」「運動に苦手意識がある」「日常の不調を放置している」といった方でも、安心して一歩を踏み出せる環境づくりを目指します。

フィットネスからヘルスケアへ─地域課題に向き合う新たな取り組み

宇都宮市周辺には多くのフィットネスジムが存在する一方で、 「ダイエットや筋力アップ以前に、身体の不調や衰えが気になる」 「医療に行くほどではないが、将来が不安」 という“予防・未病”の段階にある方を、継続的に支援できる場は決して多くありません。 VERUS宇都宮店では、こうした地域課題に対し、 「医療の代替ではなく、予防と補完を担う存在としてフィットネスジムができること」 に本格的に向き合い、今回の新サービスを企画しました。

【新サービス①】「AIカラダスコア診断」を導入

同じく2026年1月より、最新AIシステム「Technogym Checkup」を活用した 「AIカラダスコア診断（約40分）」を開始します。 本診断では、一般的な体組成測定に加え、 ・筋力 ・心肺機能 ・可動性・柔軟性 ・バランス ・認知機能 といった、これまで数値化が難しかった身体機能をAIが多角的に解析。 現在の状態・強み・改善点をスコアとして可視化します。 診断後は、行動につながるカウンセリングを実施し、測定結果をもとに、 生活リズムや運動経験、目標や不安などを丁寧にヒアリングし、 VERUSでの最適な通い方や取り入れるべきプログラムを一人ひとりに合わせて提案します。 本診断は月1回無料で実施可能。 定期的な測定とスタッフとの対話を通じて、「通う意味」「続ける理由」を実感できる仕組みです。

【新サービス②】スタジオの一部を「ヘルスケアスタジオ」へリニューアル

2026年1月より、スタジオの一部を「ヘルスケアスタジオ」として大幅リニューアルします。 これまでの「運動するためのスタジオ」ではなく、 カラダを整える・守る・鍛えるという3つの軸をバランス良く提供する、 ヘルスケア特化型スタジオへと変化します。 主なプログラム内容（一例） ・肩や腰の“重だるさ”を和らげるコンディショニング ・歩きやすさ・立ちやすさにつながる下半身機能改善 ・姿勢を整えるピラティス・体幹トレーニング ・むくみ・冷え・巡り改善など女性向けケアプログラム ・呼吸が深まり、快眠につながるリラックスストレッチ すべて短時間の映像プログラム形式・24時間利用可能で、 運動が得意でない方や、体力に不安のある方でも、自分のペースで取り組めます。 なお、これらのプログラムは追加料金なし・すべて無料で利用可能です。

誰もが使い続けられる“総合ヘルスケア環境”を、適正な価格で

VERUS宇都宮店では、

・国内最大級のジムエリア

・回数無制限のスタッフサポート

・パーソナルトレーニング対応

・県内最多クラスのスタジオプログラム

・女性専用エリア

・美容・ヘルスケア機器の充実

といった網羅的なサービスを、一部の人のための高価格帯ではなく、幅広い世代が長く使える価格帯で提供しています。

実際に、会員の約5割がジム初心者であり、 サポートプログラムを活用した未経験者の半年継続率は92％。 モニター利用者様の90％が、体調・体組成・気持ちの面で好変化を実感しています。

「フィットネスジムを、運動が好きな人・できる人だけの場所にしたくない」という想いのもと、 どんな方でも迷うことなく、楽しく続けられる、そんな地域に根ざしたヘルスケア拠点づくりを進めています。 今回の新サービスはその第一歩であり、今後も予防・健康づくりの分野で、地域社会に貢献できる取り組みを継続していきます。

VERUS宇都宮店公式HP