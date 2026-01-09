株式会社めぐみソフト(代表取締役：中庄谷 栄太郎、本社：東京都港区)は、地方議員・議員秘書向けに、議会質問の調査・構成・原稿作成を支援するクラウドサービス「地方政策事例ナビ」の提供を2026年1月8日より開始いたしました。

本サービスは、人口規模や財政状況、産業構造など条件の近い自治体の先進事例を自動収集し、議員ご本人の過去の発言や公約をもとに、政治的スタンスと一貫性のある質問草案を生成します。





サービスサイト： https://www.chiho-seisaku.com/





■開発の背景

地方議会の質疑は行政運営の改善に直結する重要な機会ですが、現場では以下のような課題が生じやすい状況があります。





* 事例調査の時間不足： 他自治体の先進事例を調査する時間の確保が難しい

* 論点の固定化 ： 過去と似た切り口になり、前向きな答弁を引き出しにくい

* ノウハウの属人化 ： 経験が個人に蓄積され、事務所内での共有・継承が進みにくい

* 準備時間の逼迫 ： 通告期限に追われ、論点設計に十分な時間を割けない





「地方政策事例ナビ」は、単なる時間短縮にとどまらず、市民に届く論点づくりと実効性のある政策議論を支援することを目的に開発いたしました。









■「地方政策事例ナビ」の主な特長

1. 類似自治体の事例を自動収集

人口規模・産業構造・財政状況など条件の近い自治体を抽出し、参考となる先進事例を提示します。自市への導入可能性を重視し、比較対象の妥当性に配慮した設計としています。





2. 過去の発言・公約に基づくパーソナライズ生成

議事録URLやマニフェスト等を登録することで、議員ご本人の政治的スタンスや表現の傾向を踏まえた論点構成が可能です。過去の主張との整合性を保ち、一貫した政策提言につなげます。





3. 提出形式への最適化

生成した草案を編集し、そのまま提出書類の形式に整えることができます。作成から提出までの流れをスムーズにし、実務への導入負担を軽減します。





4. 秘書アカウント連携によるチーム運用

秘書アカウントとの連携により、事務所内での知見・履歴の共有が可能です。多忙な時期でも質疑の品質を維持できる運用体制を支援します。









■料金プラン

1. 議員個人プラン

月額 4,800円(税込)

議員＋秘書連携ログイン

事例自動収集・質問草案生成

過去の質問履歴管理

月単位契約(いつでも解約可能)





2. 会派・団体プラン

個別お見積り

会派内での事例・知見共有

議会全体の質問進捗管理

導入・運用サポート、カスタマイズ対応









■提供開始日

2026年1月8日(木)

サービスサイト

■今後の展開

今後は、自治体規模・政策領域ごとの事例拡充、提出フォーマットの強化、会派・事務局向けの管理機能拡張など、現場の声を反映した改善を継続してまいります。









【会社概要】

商号 ： 株式会社めぐみソフト

代表者 ： 代表取締役 中庄谷 栄太郎

所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F

設立 ： 2019年7月

URL ： https://megumi-soft.com/