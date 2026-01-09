八重洲地下街株式会社(代表取締役社長：窪田 弘美)が運営するJR東京駅から徒歩1分のヤエチカ(八重洲地下街)は、2026年1月9日(金)～2月11日(水・祝)、2026年2月27日(金)公開の映画「木挽町のあだ討ち」とのコラボキャンペーンを開催します。抽選で映画オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンや、劇中で着用された衣装展示などヤエチカ初の映画とのコラボキャンペーンとなります。





画像1_CPメインビジュアル





■「木挽町のあだ討ち」コラボキャンペーン 概要

キャンペーン名 ： 「木挽町のあだ討ち」コラボキャンペーン

開催日程 ： 2026年1月9日(金)～2月11日(水・祝)

イベント詳細URL： https://www.yaechika.com/event-campaign/346584/









■TOPIC1 映画オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

期間中、対象店舗1会計税込1,000円以上ご購入のレシートを1口として、専用応募フォームにアップロードいただくと、抽選で映画オリジナルグッズをプレゼント。

応募方法：

(1)対象店舗1会計税込1,000円以上お買物・ご飲食で、レシートを受け取る

(2)レシート1枚1口として、画像を添付し必要事項を入力する

※一部対象外店舗があります

※レシートの合算は不可、レシート1枚で1口のご応募となります

※期間中、お1人様何口でもご応募いただけます

※複数回応募された場合でも、当選はお1人様1つとさせていただきます





応募フォームURL： https://f.msgs.jp/n/form/kup/pPRW-RzwNJyDAYeSKXhFa





画像2_プレゼントCPビジュアル





賞品イメージ：

画像3_プレゼントCP賞品イメージ





■TOPIC2 衣装展示

期間中、映画に登場する象徴的な仇討ちシーンで着用された衣装を展示します。

設置場所： メイン・アベニュー





画像4_衣装展示イメージ





■TOPIC3 映画出演俳優による館内放送

期間中、館内放送を柄本 佑さんと渡辺 謙さんがジャックします。

ヤエチカオリジナルコメントをお楽しみください。

放送時間：10：00～20：00の間 毎時5分、25分、45分





画像5_館内放送





■「木挽町のあだ討ち」について

その真実が紐解かれる時、人の情けと驚きが感動を呼ぶ。

芝居小屋の囃子が響く江戸・木挽町。ある雪の降る夜に起きた大事件として、語り草となった見事な仇討ち。しかし、そこには誰も知ることのなかった＜もう一つの物語＞が隠されていたーーー。





やさしい嘘に包まれた、心温まる爽快な逆転劇。

直木賞・山本周五郎賞W受賞、数々のミステリー賞を制した傑作時代小説がついに映画化。事の真相を探る田舎侍に、柄本 佑。謎の背後に見え隠れする黒幕に、渡辺 謙。さらに、長尾 謙杜、北村 一輝、瀬戸 康史、滝藤 賢一、高橋 和也、正名 僕蔵、山口 馬木也、沢口 靖子ら豪華実力派が集結。時代劇の名匠・源 孝志監督が、卓越した映像美でミステリーの先にある人情ドラマを鮮やかに彩る。時代劇と歌舞伎のプロフェッショナルが創り上げた様式美と、知的好奇心を刺激する圧倒的な世界観。物語は、時代劇の枠を超えた極上の本格エンターテインメントへと昇華した。





映画「木挽町のあだ討ち」公式サイト： https://kobikicho-movie.jp/





画像6_木挽町のあだ討ち





■ヤエチカについて

・登記上の本社所在地： 東京都中央区八重洲2丁目1番 八重洲地下街中1号

・本社 ： 東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 4階

・電話番号 ： 03-3278-1441

・会社設立 ： 1958年(昭和33年)12月5日

・地下街開業 ： 1965年(昭和40年)6月1日

・代表者 ： 代表取締役社長 窪田 弘美

・事業内容 ： 公共地下駐車場、地下ショッピングセンターおよび公共地下道の管理、運営

・店舗数 ： 約180店舗

・駐車場台数 ： 774台

・公式サイトURL ： https://www.yaechika.com





画像7_ヤエチカ





※記載内容は2026年1月9日時点の情報です。予告なく変更の場合があります。

※画像はイメージです。