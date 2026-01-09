郵政博物館は2026年1月31日(土)から3月22日(日)まで、東京スカイツリータウン・ソラマチにて「ぼくらの昭和切手展」を開催いたします。





ぼくらの昭和切手展









1926年12月25日 元号が「大正」から「昭和」と改元され、今年は100周年となります。

昭和の趣味といえば切手収集！昭和30年代には、雑誌やお菓子のおまけに使われ、一大切手ブームが広がりました。本展では、当館所蔵の「切手」から昭和の歴史を振り返り、時に国のプロパガンダとなり、また一方では、子供たちの憧れの的となった「切手」と、人々の暮らしや時代に寄り添い変化していった「郵便局」サービスを紹介します。

今回、子供の頃から郵便文化を愛し、今なお郵便少年であり続ける美術家 横尾 忠則氏が手がけた切手原画や風景印他、彼が高校1年の時に応募した「皇太子殿下御外遊記念郵便切手図案懸賞募集作品」(現在の上皇陛下)の入選原画を初公開します。そのほか、藤田 嗣治や小磯 良平、宮本 三郎、谷内 六郎、林 静一らが描いた切手や絵はがき原画も展示します。

期間中は、講演会や昭和の遊びを楽しむワークショップなどの関連イベントも行います。









■主な関連イベント

I.講演会

「ぼくらと昭和の切手」

【日時】2月28日(土)14:00～15:30(予定)

【講師】内藤 陽介氏(郵便学者)

【定員】40名(予定)

※参加希望の方は開始10分前に会場にお集まりください





II.向島郵便局による記念小型印の押印サービス

【日時】1月31日(土)

※記念小型印はイベントや展覧会など、記念行事の際に使用される特別な消印です。

はがき料金以上の金額の切手に押印されますので、85円以上の切手を貼った押印台紙をご準備下さい。





III.ワークショップ

昭和のおもちゃをつくろう！遊ぼう！

【時間】14:00～16:30

(1)重ね押しスタンプで版画体験 1月31日(土)、3月22日(日)

(2)昔のすごろくで遊ぼう 2月 1日(日)

(3)きいちのぬり絵で遊ぼう 2月 7日(土)、2月23日(月・祝)、3月15日(日)

(4)折って遊ぼう！折り紙 2月11日(水・祝)、3月20日(金・祝)

(5)回せるかな？びゅんびゅんごま 2月15日(日)

(6)いちごのないしょのお手紙 2月21日(土)

(7)昔の紙芝居を見てみよう 3月 1日(日)

(8)わらべ歌に合わせてお手玉あそび 3月 8日(日)

(9)糸電話を作ってお話しよう！ 3月14日(土)

(10)あやとりでスカイツリーを作ろう！ 3月21日(土)





IV.絵手紙教室

【日時】(1)2月14日(土)

(2)3月7日(土)14:00～16:00

【講師】一般社団法人日本絵手紙協会









■猫の日イベント

2月22日は「猫の日」！

猫の日にちなんだ猫の日記念小型印押印サービスとワークショップを開催します。

●オリジナル猫グッズを作ろう！

【日時】2月22日(日)14:00～16:30





●猫の日記念小型印の押印サービス

※記念小型印はイベントや展覧会など、記念行事の際に使用される特別な消印です。

はがき料金以上の金額の切手に押印されますので、85円以上の切手を貼った押印台紙をご準備下さい。









■＜企画展の概要＞ぼくらの昭和切手展

【会期】 2026年1月31日(土)～3月22日(日) 10:00～17:30(入場は17:00まで)

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日) ※会期中のみ

【主催】 郵政博物館

【会場】 郵政博物館 企画展示場

(〒131-8139 東京都墨田区押上1-1-2

東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階)

【入館料】 大人300円、小中高150円

※障害者手帳をお持ちの方と介助の方は無料

【展示内容】

2026年は昭和100周年。昭和の趣味といえば切手収集。

昭和の出来事を切手や切手原画、関連資料で紹介。切手少年たちが熱中した切手やグリコのおまけ切手コレクションや、美術家 横尾 忠則氏が郵便少年時代に郵便雑誌に投稿したイラストや高校1年の時に応募した「皇太子殿下御外遊記念郵便切手図案懸賞募集作品」の入選原画を初公開。





【アクセス】

[交通] 東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線

京成押上線 都営浅草線：「押上(スカイツリー前)駅」下車すぐ

東武スカイツリーライン：「とうきょうスカイツリー駅」下車

※博物館専用の駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください

[東京スカイツリータウン(R)イーストヤード 9階へのアクセス]

エスカレーターまたはエレベーターで8階まで。

8階で8-10階専用エレベーターへ乗りかえ、9階で降り右折正面。

【HP】 https://www.postalmuseum.jp/

【TEL(一般)】 03-6240-4311(展示場受付)