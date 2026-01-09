ミニストップは、７人組ダンス&ボーカルグループ「BALLISTIK BOYZ (バリスティック ボーイズ）」とのコラボレーション企画第２弾を実施します！人気の「Xフライドポテト」は、２０２６年１月１７日（土）で、発売から２３年目を迎えます。発売記念日に 「BALLISTIK BOYZ」の皆さんによる生配信番組をYouTubeライブ、Xライブ放送にて配信します。指定時間内に、「Xフライドポテト」の写真をXへ投稿していただくと、おトクなクーポンをプレゼント！「#バリとXポテ活」と「@ministopfan」をつけて、Xフライドポテトの写真を投稿し、「BALLISTIK BOYZ」の皆さんと生配信番組をお楽しみください。ミニストップHP キャンペーンページ

https://www.ministop.co.jp/campaign/260117x-potato-cp.html

【コラボ企画情報①】 期間：２０２６年１月１日（木）～１月１７日（土）対象地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）

最新曲「Winter Glow」と共に、「BAＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ」メンバーの楽しいトークが聞けるサウンドコンテンツを放送！

【コラボ企画情報②】２０２６年１月１７日（土）１４：００～１５：００

Xフライドポテトの写真を「#バリとXポテ活」と「@ministopfan」をつけて、投稿していただくとおトクなクーポンをプレゼント！１，２０２６年１月１７日（土）１４：００～１５：００の間に、ミニストップ公式Xアカウントをフォローの上、投稿いただいた参加者全員に、「Xフライドポテト無料デジタルクーポン」をプレゼント！発券期間： １月２３日（金）１０時～１月３０日（金） ※お客さま自身が専用サイトにアクセスしてクーポン取得利用期間： １月２３日（金）１０時～２月１日（日） ２，１４：００～１５：００の間に、３６,９４９件以上の投稿があった場合、ミニストップアプリ会員限定の「Xフライドポテト本体価格から５０円引きクーポン」をプレゼント！ アプリクーポン取得にはミニストップアプリダウンロードと会員登録が必要です。「BALLISTIK BOYZ」の皆さんによる生配信番組は、１３：５０～１５：００の間に行います。下記のURLよりご視聴ください。・BALLISTIK BOYZ公式YouTubeチャンネルYouTubeライブより配信 https://www.youtube.com/@BALLISTIKBOYZfromEXILETRIBE/streams・ミニストップ公式XアカウントXライブより配信 https://x.com/ministopfan

【BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE とは】

EXILE TRIBE 初のメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップを披露。さらに、英語・ポルトガル語・中国語を話せるメンバーが在籍し、グローバルなバックグラウンドを持つグループ。 2019年5月22日リリースのデビューアルバムでは、オリコン週間 アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Album Sales / Billboard JAPAN Hot Albums、Spotifyのバイラルチャートで1位を記録し、注目を集めた。 同年2019年の12月にはプロモツアーとして、クアラルンプール、バンコク、台北、ジャカルタ、ホーチミンを回り、 アジア各国でLIVE・パフォーマンスを行う。2022年8月からタイに拠点を移して半年間に及ぶ武者修行を実施。2024年4月～7月、更なる高みを目指して「BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2024 “HIGHER EX”」を全13公演開催。2024年初の武道館公演となった”BBZ EVOLUTION”そこで大きな進化を遂げ、2025年”IMPACT”をテーマに初のアリーナライブやアジアツアーを開催。日本国内外で成長を遂げている。公式アカウント■Instagram⇒@ballistik_fext■TikTok⇒ballistikboyz.official■X⇒@ballistik_fext

