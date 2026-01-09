NEWS RELEASE情報解禁日：2025年1月9日(金)12時00分解禁

新しい年に、新しい出会いを ー1月新刊、その前にー

「あの物語に、もう一度会いに行こう ー12月新刊、その前にー」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて27冊無料になるキャンペーンを1月9日(金)～1月18日(日)まで実施いたします。対象作品としては『ウィズレイン王国物語 ～竜が花嫁～』（漫画：すぎの、原作：雨傘ヒョウゴ、キャラクター原案：LINO）をはじめ、人気作品がラインナップ！そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！

https://blog.over-lap.co.jp/1gatukan/

＜フェア対象期間＞2026年1月9日(金)～2026年1月18日(日)

＜フェア対象電子ストア＞

https://www.cmoa.jp/https://piccoma.com/web/https://bookpass.auone.jp/https://booklive.jp/https://mechacomi.jp/https://www.mangazenkan.com/https://dokusho-ojikan.jp/https://bookwalker.jp/https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/tphttps://dbook.docomo.ne.jp/https://book.dmm.com/https://ebookjapan.yahoo.co.jp/https://play.google.com/store/books?hl=jahttps://honto.jp/https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefronthttps://manga.line.me/https://comic.pixiv.net/https://ebookstore.sony.jp/https://video.unext.jp/https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。