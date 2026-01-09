株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、1月9日（金）12時より、ニューイヤーキャンペーンとして、３週連続で最大30連引ける無料ガチャを開始いたしました。また、フルボイスで贈る長編新オリジナルストーリー「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Crescent Memoria 第2弾」が開幕し、合わせて新たな★5キオク [無思考]雪野かなえ（CV 森なな子）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。さらに、年末年始で開催し、特等当選でマギカストーン30,000個が当たり、参加賞でも必ずマギカストーンがもらえる「まどドラくじ」の当選発表をおこないました。

ニューイヤー記念！3週連続 10連無料ガチャ開催！

2026年1月9日（金）12時より、3週連続で無料ガチャを最大30連引ける「ニューイヤーキャンペーン 無料10回ガチャ」を開始いたしました。期間中、毎週金曜日のお昼の12時から日曜23:59までの間に毎週1回無料ガチャを引いていただくことができ、合計30連分お楽しみいただけます。期間：1回目：2026/01/09 (金) 12:00～2026/01/11 (日) 23:59 2回目：2026/01/16 (金) 12:00～2026/01/18 (日) 23:593回目：2026/01/23 (金) 12:00～2026/01/25 (日) 23:59まどドラ ダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

長編新オリジナルストーリー『Crescent Memoria』第2弾 開幕！メインクエスト追加&イベント開催！

1月9日（金）12時より、まどドラ初のフルボイスで贈る長編新オリジナルストーリー「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Crescent Memoria 第2弾」が開幕いたしました。Crescent Memoriaは、豊鶴市という新たな舞台で展開される物語で、夜明すみれ（CV 伊藤美来）、日暮ふうか（CV 豊田萌絵）といった新キャラクターも登場いたします。

「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Crescent Memoria」第2弾PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=aKAscgnuSx0

あらすじ----------------------------------------------------鶴乃が加わり、さらに賑やかになったみかづき荘再び起きた豊鶴市での出来事が平和な日常に影を落とす謎の魔法少女との出会い、絡み合っていく事件そして、みかづき荘に訪れる出会いと別れとは…----------------------------------------------------メインクエスト追加：2026/01/09 (金) 12:00～イベント開催：2026/01/09 (金) 12:00～2026/01/23 (金) 11:59

メインクエストやイベント報酬でポートレイトが手に入る！

メインクエストをプレイいただくことで、MainモードやNightmareモードの報酬としてポートレイトを獲得いただけます。

イベントクリアでイベントメダルを集めると、ポートレイト「末っ子ポジション争奪戦」やマギカストーン等を交換可能です。

新キャラクター「雪野かなえ」新★5キオク実装！

2026年1月9日（金）12時より、新★5キオク [無思考]雪野かなえ が新たに実装となり、ピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。10連目は★4以上のキオクが確定で出現します。期間：2026/01/09 (金) 12:00～2026/01/23 (金) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

[無思考]雪野かなえ 実装PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=a6r9KO3g_hg

雪野かなえ キャラクター紹介

『Crescent Memoria』 第2弾リリース記念！ログインでマギアキーザクザクもらえる！

2026年1月9日（金）12時より、『Crescent Memoria』 第2弾リリースを記念して、マギアキーザクザク！ログインボーナスを開始いたしました。本ログインボーナスは、毎日ログインいただくことで最大15個の「マギアキー」と最大5個の「★4以上キオク確定マギアキー」が手に入ります。さらに、16回目のログインでは「★5キオク確定マギアキー」も獲得いただけます。期間：2026/01/09 (金) 12:00～2026/01/29 (木) 11:59※ログインボーナスは毎日5時にリセットされます。

『Crescent Memoria』 第2弾リリース記念ミッション開催！

2026年1月9日（金）12時より、『Crescent Memoria』 第2弾リリースを記念して、全てクリアすることで最大3,000個のマギカストーンが獲得できるミッションを開始いたしました。期間：2026/01/09 (金) 12:00～2026/01/29 (木) 11:59

特等当選でマギカストーン30,000個が当たる「まどドラくじ」結果発表！

2026年1月8日（木）20時より放送したエクセドラ通信、及びゲーム内にて年末年始に開催していた「まどドラくじ」の結果発表をおこないました。まどドラくじは、特等当選でマギカストーン30,000個、参加賞でも抽選チケット1枚につきマギカストーン100個獲得いただけます。ホーム画面の結果発表ボタンから特設ページにアクセスして結果をご確認いただけます。期間：2026/01/09 (金) 12:00～2026/01/29 (木) 11:59※景品を受け取るには、期間中に特設ページへアクセスする必要がございますのでご注意ください。

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

