Ä¶Â®Êó¥Ã¥Ã¡ª¥ê¥¢¥ë¿Ï²ç¥ïー¥ë¥ÉÂèÆóÃÆ¾å±é·èÄê¥Ã¥Ã¡ª¡¡¡Ø¿Ï²ç THEGRAPPLERSTAGE2 ーºÇ¶§»à·º¼üÊÔー¡Ù
¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE2 À½ºî°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡¢ÉñÂæ¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE2 ーºÇ¶§»à·º¼üÊÔー¡Ù¤¬2026Ç¯7·î23Æü(ÌÚ)～7·î28Æü(²Ð)¤Ë¿·½ÉFACE¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1ÃúÌÜ20-1¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£https://baki-stage.com/
¡Ú¸ø¼°SNS¡ÛX¡§¡÷baki_stageInstagram¡§baki_stageYouTube¡§www.youtube.com/¡÷baki_stage
12·îÂç¹¥É¾¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Ä¶¿Íµ¤³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬ÉñÂæ²½ÂèÆóÃÆ¤¬·èÄê¥Ã¥Ã
2024Ç¯12·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE －ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÊÔ－¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆóÃÆ¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ã¥Ã¡£Âè°ìÃÆ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º´Æ£Í´¸ã¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÈÏÇÏ¿Ï²çÌò¤ò±é¤¸¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤âÅÄÃæÂçÍ´¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖºÇ¶§»à·º¼üÊÔ¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÉñÂæ²½¥Ã¥Ã¡ª¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂèÆóÃÆ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¥Ã¥Ã¡ª
¸ø±é³µÍ×
¸¶ºî¡¡ ÈÄ³À·Ã²ð¡Ø¥Ð¥¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë¢£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ëÉñÂæ¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE2 ーºÇ¶§»à·º¼üÊÔー¡Ù¢£¸ø±éÆüÄø2026Ç¯7·î23Æü(ÌÚ)～7·î28Æü(²Ð)¢£²ñ¾ì¿·½ÉFACE¢£½Ð±éº´Æ£Í´¸ã(ÈÏÇÏ¿Ï²çÌò)¡¡Â¾¢£µÓËÜ¡¦±é½ÐÅÄÃæÂçÍ´¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://baki-stage.com¡Ú¸ø¼°SNS¡ÛX¡§¡÷baki_stage¡¡Instagram¡§baki_stageYouTube¡§www.youtube.com/@baki_stage¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ûhttps://www.confetti-web.com/contacts¡Ú¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ûbaki.stage@gmail.com¡Ú¼çºÅ¡Û¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE2 À½ºî°Ñ°÷²ñ