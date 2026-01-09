東京工芸大学(学長：吉野 弘章、所在地：神奈川県厚木市、以下、本学)硬式野球部の新監督として、2026年度から上杉 健氏が指揮をとります。





上杉 健氏





神奈川大学野球連盟に所属する本学硬式野球部の2026年度監督に、東京六大学野球および実業団野球で活躍してきた上杉 健氏が就任します。

上杉氏は長野県出身で、長野県立松本深志高等学校を卒業後、大学では早稲田大学野球部に所属しました。東京六大学野球1990年度春季リーグ優勝メンバーとして活躍し、同年度の首位打者やベストナインを獲得しています。





大学卒業後は、株式会社リクルートに入社し、株式会社リクルートの社会人野球部に6年間所属しました。その後、株式会社ローソンの野球部へ移籍し、選手として6年間活躍しています。

現在は、株式会社GutsCareerSupportを設立し、高校生の年代からのキャリア教育、競技力向上における事業に取り組むとともに、高校野球の県大会などで解説・実況も務めています。





上杉氏は本学監督就任について「私が学生に一番求めたいことは、社会人として必要な力(協働性、自己管理能力など)を身に付け、自分の持っている力に気づき、将来を豊かにしてもらうことです。そのための要素がたくさんある野球を通じて、野球の技術力やチーム力の向上を目指すとともに、私自身の得意分野である「キャリア教育」により力を注ぎながら良いチーム作りをしていきたいと思います」と話します。





本学は、工学部の入学試験制度「総合型選抜I期・II期・III期」に、高校時代に野球に専念してきた人を対象としたスポーツ(野球部)推薦を夏季に実施しています。スポーツ(野球部)推薦の詳細は、毎年発行されている「工学部募集要項」をご確認ください。





・東京工芸大学 硬式野球部： https://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/club/sports/club10/

・東京工芸大学工学部受験生サイト： https://www.t-kougei.ac.jp/admission/engineering









■東京工芸大学





東京工芸大学ロゴ





東京工芸大学は1923(大正12)年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきました。2023年に創立100周年を迎えました。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/