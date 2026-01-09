OBI HOLDINGS PTE LTD(シンガポール、以下「OBI HOLDINGS」)は、ガザ地区で乳幼児の命を守る支援を続けている認定NPO法人パレスチナ子どものキャンペーン(以下「NPO法人」)と協働し、同団体が実施する保健医療・栄養支援活動を継続的にサポートしていくことをお知らせします。

本取り組みの一環として、2026年1月に活動の継続に必要な費用(1,000万円相当)をOBI HOLDINGSが担い、同団体と共に子どもたちを支える体制をともに強化してまいります。









【ガザ地区で続く子どもの生命危機】

ガザでは、紛争と封鎖の長期化により、子どもたちの生命を脅かす栄養危機が深刻化しています。

国連のIPC(食料安全保障分類)では、飢饉を「地域の20％以上が極度の食料不足に陥り、5歳未満児の30％以上が急性栄養不良、さらに1日1万人あたり2人が飢餓や栄養不良と病気の相互作用で死亡する状態」と定義しています。

実際に、栄養状態の指標として用いられる上腕周囲径(MUAC)が11.5cm未満で急性栄養不良と判断されますが、8cmを下回る子どもが多数確認されていることが報告されています。





ガザ診療所で栄養状態を検査





また、紛争により多くの家庭が住まいを失い、家のほとんどが破壊されたままになっています。

簡易テントや学校を転用した避難所で雨露をしのぐ生活が続いていますが、冷たい雨が続き水浸しになっているテントも多いため、インフルエンザ、肺炎、下痢などの感染症が蔓延し、多くの子どもたちが苦しめられています。

衛生環境は著しく悪化し、家族や親しい人を失った子どもも数え切れません。





ガザの光景





負傷による四肢切断などの障がいを負った人々は4万人以上にのぼるとされ、子どもたちは2年以上学校にも通えず、遊ぶ場所も失われています。

現地スタッフの子どもが「ぼくも死んだら友達に会えるかな」とこぼしたという言葉は、子どもたちが置かれている状況の過酷さと、支援の必要性を強く語っています。

こうした状況下では、医療・栄養だけでなく、将来への希望を見いだせず心に深い傷を負った子どもと家族への心理的サポートも欠かせない活動の1つになってきます。









【今回の支援について】

今回、NPO法人が行う乳幼児保健医療・栄養支援活動の継続を目的に、必要な活動費をOBI HOLDINGSが担い、パートナーとして協働体制を築いてまいります。





本協働により継続される主な取り組みは以下の通りです：

・小児科医2名、看護師2名、心理士2名の雇用維持

・栄養治療食・医薬品等の安定調達

・上腕周囲長測定による栄養状態診断と早期介入

・乳幼児・妊産婦の診療、心理サポートの継続





OBI HOLDINGSは本取り組みを単なる寄付活動としてではなく、子どもの未来を守るための継続的な協働プロジェクトと位置づけています。今後もNPO法人と連携し、ガザ地区の子どもたちを取り巻く状況に寄り添いながら、必要な支援と情報発信を適切に行ってまいります。









【コメント】

■パレスチナ子どものキャンペーン 事務局長 田中 好子氏

「10月に停戦発効後、ようやく食料など支援物資搬入量も増えてきて、12月中旬にガザの飢きん状態は解消されたといわれますが、長期間にわたる紛争の影響を受けた子どもたちは、今もなお心身に深い傷を抱えています。OBI HOLDINGS様のご協力により、診療所の活動が継続され、子どもたちの健康状態改善が進むことに、現地のお母さんたちも私たちも心から安堵し感謝しています。」





■OBI HOLDINGS PTE LTD Director Kaname Nagayama

「過酷な環境下で懸命に子どもたちを支えているNPOの皆さまの姿勢に深い敬意を抱いております。子どもたちの命と未来が守られるよう、これからも共に歩み続けていきたいと考えています。」









【団体概要：パレスチナ子どものキャンペーン】

団体名 ： 特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン(認定NPO法人)

所在地 ： 〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-23 豊ビル4階

設立 ： 1986年

代表者 ： 代表理事 大河内 秀人

事務局長 ： 田中 好子

公式サイト： https://ccp-ngo.jp/

パレスチナ子どものキャンペーンは、1986年より日本の市民が中心となり、パレスチナおよび中東地域の子どもや母親、障がいのある人々を対象に、教育、保健医療、福祉など多分野にわたる支援活動を行っている認定NPO法人です。

民族・宗教・国籍に関わらず、現地の人々の自主性と尊厳を重視した支援を掲げ、子どもたちが希望を持って成長できる環境づくりを目的に活動を継続しています。









【企業概要：OBI HOLDINGS PTE LTD】

社名 ： OBI HOLDINGS PTE LTD

所在地 ： 83 Clemenceau Avenue, #18-01 UE Square, Singapore 239920

設立 ： 2012年

代表者 ： 永山 要

公式サイト： https://obi.sg/obih/

OBI HOLDINGSは、シンガポールで創業したOBIグループを統括するホールディングスカンパニーです。現在グループでは、金融テクノロジー事業、プロダクト開発事業、新規事業開発の領域で事業を展開しています。教育支援・子ども支援・地域支援など社会貢献活動(CSR)にも積極的に取り組んでおり、今回のガザ地区支援もその一環です。