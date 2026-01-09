株式会社KOZOU（大阪府大阪市、代表取締役社長堀川大地）が運営する「豚骨魚介ラーメン小僧またおまえか。」は、2026年1月12日（月･祝）に南森町店限定・期間限定メニューの「極・明太子まぜそば」を新発売いたします。

■今回の“極”シリーズは明太子まみれのまぜそば

“極”シリーズは、食材の原価を度外視し、入れたいものを入れたいだけ入れるという南森町店の大人気・期間限定メニュー。今回は、全国から選りすぐった8種の魚介出汁を使用したまぜそばに、明太子をこれでもかと100ｇトッピング！魚介出汁と明太子の旨みに、大葉の爽やかな風味がベストマッチした一杯です。また、マヨネーズやニボ天（煮干し天かす）など、無料＆豊富な卓上調味料で味変アレンジも自由自在。シメの追い飯もお忘れなく！明太子にまみれたい方、ぜひご賞味ください。

＜商品情報＞

■商品名・価格：「極・明太子まぜそば」1,700円（税込）※大盛り無料！ ※白ご飯は200円(税込)にて別売り（大盛り無料）です。■販売期間：2026年1月12日（月･祝）から2月末まで

＜販売店舗＞

豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。 南森町店

・住所：大阪府大阪市北区天神橋1－18－8・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30）／ 18:00～22:00（ラストオーダー21:30)・定休日：なし ※土佐堀店、セブンパーク天美店での販売はございません。

【「またおまえか。」の意味とは】

「豚骨魚介ラーメン小僧またおまえか。」は、レンゲが立つほど濃厚な豚骨スープが話題の「極濃豚骨 らーめん小僧」を運営する株式会社KOZOUが、3業態目として2019年にオープンしました。ラーメン業界で「またおまえか」という言葉は、「魚介豚骨系のよくある味」という意味で、略して「またおま系」と呼ばれています。そんなやり尽くされた「またおま系」にあえて挑戦し、屋号とは裏腹に「またおまえかとは言わせない」という思いで日々営業しています。らーめん小僧の極濃豚骨スープに、鹿児島県枕崎産のかつお節、高知県土佐清水産の宗田かつお、熊本県牛深産のさば節、うるめいわし、まいわし、道南産の真昆布など、8種類の魚介からとった出汁を加えた厚みのあるうまみと魚介が深く香るスープが自慢のラーメンです。＜公式HP：https://kozou53.jp/kozou-mata-omaeka/＞

【株式会社KOZOUについて】

2014年2月に大阪府大阪市福島区で「極濃豚骨 らーめん小僧」を創業し、現在は大阪府内を中心にラーメン店6店舗、スパイスカレー専門店1店舗を運営しています。らーめん小僧の豚骨スープは、水と豚骨だけを圧力釜で一気に炊き上げる極濃スープです。一番人気のメニュー「禁断らーめん」は、さらに創業時から禁じ手としてきた背脂を加え、豚骨スープの濃度を限界突破した一杯。その濃度の高さはスープに突き刺さったレンゲが表しています。“濃厚民族”と呼ばれる濃厚なラーメンを求める方々にご支持いただき、らーめん小僧の人気に火が付くきっかけにもなりました。JR福島駅（大阪）から徒歩７分ほどの狭い路地裏という立地にもかかわらず、極めて濃厚な豚骨ラーメンを求めて多くのお客様にご来店いただいております。