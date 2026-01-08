舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間限定で、ホテルスタッフが目の前で仕上げる“ライブキッチン”が魅力の「シェフズ・キッチン ランチビュッフェ」を開催いたします。

牛・豚肉を食べ比べできる「しゃぶしゃぶ」をメインに、多彩なメニューをスタッフが目の前で調理や盛り付けし、できたてを楽しめるランチビュッフェ。素材の持ち味を引き出すひと手間や、できたてならではの香りと食感をそのままお楽しみいただけます。

仕上げの瞬間を楽しむ一皿

湯気と香りが立ちのぼる「しゃぶしゃぶ」や、低温調理で柔らかくしっとりと仕上げた「ローストビーフ」のカービングサービス、バターライスに半熟のオムレツを乗せシチューソースをかけて仕上げる「オムライス ビーフシチュー仕立て」や、パルミジャーノチーズの上でサラダを混ぜお好みのトッピングをかけてお召し上がりいただける「シーザーサラダ」など、盛り付けの瞬間や香りまで「ライブ」で体験できる特別なランチタイムです。

デザートでは、温かいアップルパイの上にバニラアイスを添えた「アップルパイ バニラアイス添え」や、「ホットチョコレート」を実演でお楽しみいただけます。

バラエティー豊かなビュッフェメニュー

ライブキッチン以外にも、「スモークサーモンとアボカドのジャポネソース」や、「低温調理した鶏むね肉の棒棒鶏」、「春菊のフリッタータ」などホテルならではのメニューも並び、ビュッフェ台を彩ります。

目の前で仕上げる一皿とスタッフとの心地よい交流が、あたたかな物語をつむいでいく特別なひとときを演出します。

レストラン ファインテラス

会場は、11層吹き抜けのアトリウムに位置するレストラン ファインテラス。自然と調和した雰囲気の中で、お子様から大人までご一緒にお楽しみいただけます。

「シェフズ・キッチン ランチビュッフェ」概要

期間：2026年1月24日（土）・25日（日）会場：レストラン ファインテラス（1階）時間：12:30～15:00（最終入店14:30）※120分制料金：大人（13才以上） 6,000円 小学生（7才～12才） 3,000円 未就学児（6才以下） 無料 ソフトドリンクバー 無料※表示料金はサービス料込・税金込です。

メニュー

■ライブキッチンメニュー・しゃぶしゃぶ（牛・豚）・ローストビーフ・オムライス ビーフシチュー仕立て・マグロアボカド丼・カニのトマトクリームパスタ・シーザーサラダ・サンドウィッチ・アップルパイバニラアイス添え・ホットチョコレート■ビュッフェメニュー＜温製料理＞・マッシュポテトグラタン・ベーコンとブロッコリーのアンチョビ炒め・サラミとベーコンのピザ・欧風カレー・味噌ラーメン・クラムチャウダー・オニオンスープ＜冷製料理＞・生ハムと金柑とモッツァレラチーズのオードブル・スモークサーモンとアボカドのジャポネソース・冬野菜のバーニャカウダ・海の幸のマリネ コンソメジュレ添え・低温調理した鶏むね肉の棒棒鶏・パテドカンパーニュのカナッペ・エビとポテトサラダのカナッペ・合鴨といちごのカナッペ・春菊のフリッタータ・キッシュとオリーブのマリネの盛り合わせ・チーズ盛り合わせ（カマンベール、スモークチーズ、ブルーチーズ、はちみつ、ミニトースト）・サラダバー＜キッズメニュー＞・オムライス・ミートグラタン・ミートボール・ポテトフライ・からあげ・のりたまの俵おにぎり・フルーツゼリー・どうぶつゼリー＜デザート＞・舞浜プリン・いちごのショートケーキ・りんごゼリー・みかんゼリー・チョコレートおしるこ・フルーツ各種 ほか※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。※当ホテルのお米は国産を使用しています。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。東京ディズニーリゾート®内に位置しており、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®へのアクセスに大変便利です。

