フィギュアスケート中井亜美さんオリンピック出場に伴う壮行会を開催決定
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、在校生である中井亜美さん（千葉学習センター2年）が、フィギュアスケート競技の日本代表選手としてミラノ・コルティナオリンピックに出場することを受け、下記の通り壮行会を開催いたします。
今回の出場は、勇志国際高校としても大変名誉なことであり、日々努力と挑戦を続ける中井さんの姿は、生徒・教職員に大きな勇気と希望を与えています。
壮行会では、生徒、卒業生、教職員が一丸となってエールを送り、世界の舞台へ挑む中井さんを力強く後押しします。
壮行会は、在校生、卒業生、保護者だけでなく、LINEからの事前予約で一般の方も来場できます。日本代表としてオリンピックに臨む中井亜美さんに直接エールを届けませんか。当日は中井さんによる決意表明のほか、ここでしか見られないスペシャル映像の上映を行います。また、中井さんの高校生としての一面も伺える貴重な機会です。フィギュアスケートファンの方をはじめ、多くの方のご来場をお待ちしています。さらに、壮行会の様子は、各校舎や生徒の自宅へはzoomで、一般の方にはYouTubeにて会場より生配信することが決定しました。全国に生徒がいる勇志国際高校ならではの壮行会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338786&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338786&id=bodyimage2】
勇志国際高校は、目標やライフスタイルに合わせて学習スタイルを選び、自分のペースで高校生活を送ることができる通信制高校です。全国5か所にある学習センターに好きな日数、曜日を選んで登校できる通学生、メタバース空間の教室に好きなアバターで登校できるメタバース生、自宅をはじめインターネット環境があればどこでもオンラインで学べるネット生、そして大学受験に特化したオンライン進学生の4つの学習スタイルがあります。
中井さんの他にも、今月、アメリカPGAツアーのソニーオープンinハワイに出場が決まった長粼大星くん（ゴルフ）、今年F3参戦の加藤大翔くん（レーシングドライバー）など、世界で活躍するアスリート高校生がネット生として競技と高校生活を両立しています。また、勇志国際高校では、競技と高校生活の両立を応援するため、これまでの活動実績に応じた独自の減免制度も導入しています。
◆中井亜美さんオリンピック壮行会
日時 令和8年1月15日（木）11：00～（受付10：20～）
場所 スターツおおたかの森ホール
内容（予定）
・校長激励
・応援メッセージ（生徒、教員）
・中井亜美さん 決意表明、質疑応答 など
《一般来場申込み》※申込〆切は、14日（木）正午
お申込み https://lin.ee/z8liH5U
◆中井亜美さん（TOKIOインカラミ）主な戦績
2025年 グランプリファイナル 2位
2025年 全日本選手権 4位
2024年 ジュニアグランプリファイナル 3位
2023年 世界ジュニア選手権 3位
◆勇志国際高校
ホームページ https://www.yushi-kokusai.jp/
Instagram（公式） https://www.instagram.com/yushikokusai_official/
Instagram（千葉学習センター） https://www.instagram.com/yushi___chiba/
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
