レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ベトナム血漿分画市場はアルブミン製剤と希少疾患治療用途拡大により注目され 2033年に1億1,660万米ドルへ到達、CAGR 5.3％安定成長が期待される
ベトナム血漿分画市場は、2024年から2033年までに7,320万米ドルから1億1,660万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）が5.3%で成長すると見込まれています。この市場の成長は、血漿分画法による治療の需要の増加に起因しており、免疫系や神経系疾患に対する治療薬の需要拡大が背景にあります。
血漿分画法は、血漿を個々の成分に分割し、治療に必要な製品を生成する技術です。分画された成分は、タンパク質、ホルモン、栄養素、塩分、水、酵素などで構成されており、治療用の濃縮成分として使用されます。特に血漿由来医薬品は免疫力が低下した患者や神経疾患、外傷、ショック、火傷などの治療に役立っています。これらの医薬品は、患者の治療に不可欠であり、今後さらに需要が高まると予測されています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/vietnam-plasma-fractionation-market
市場を牽引する要因
ベトナム血漿分画市場成長は、特に高齢化社会の進展に関連しています。2020年の世界銀行データによると、ベトナムは2035年までに高齢化社会に突入する見込みであり、この人口動態の変化は医療需要の急増を引き起こすと予測されています。高齢者の間で発症するさまざまな疾患（パーキンソン病、脳腫瘍、てんかん、血友病など）は血漿分画製品による治療を必要とし、これが市場拡大の主要因となります。
さらに、免疫疾患や神経疾患の治療に不可欠な血漿分画製品は、代替治療法が存在しないため、ベトナム市場での成長を後押ししています。特に免疫不全疾患や慢性疾患の治療に対する需要は、血漿分画製品の普及を促進すると考えられます。
市場の制約と課題
ベトナム血漿分画市場の成長には、いくつかの制約が存在します。特に、血漿誘導体の品質基準に関する規制強化が市場にとって重要な障害となる可能性があります。血漿分画製品に対する品質基準が厳格化されることで、製造業者にとっては新たなコストや規制対応が求められ、これが市場の成長に影響を与える恐れがあります。
また、血漿の調達や収集、物流に関する課題も考慮しなければならず、特にタイムリーな配送の確保が困難になる場合があります。これらの規制強化や物流の課題が市場に与える影響は、引き続き注視する必要があります。
市場機会と投資
ベトナムでは「Make in Vietnam」イニシアティブやモバイル・ヘルスケア・プログラム、Vietnam Medi-Pharm Expoなどの取り組みが、国内外の投資家の関心を引き、医療技術の統合を進めています。これにより、ベトナムの医療業界に高度な医療技術が導入され、特に血漿分画製品を導入するための豊富な投資機会が生まれています。
これらの投資の流入は、ベトナムの医療状況を改善するだけでなく、最先端の医療製品の導入にも道を開くことになります。結果として、血漿分画市場には新たな事業機会が生まれ、製薬会社にとっては市場拡大のチャンスとなるでしょう。
主要企業のリスト：
● Baxter International Inc.
● Biotest AG
● Bio Products Laboratory Ltd.
● Getz Healthcare
● Grifols SA
● Kedrion Biopharma
● Octapharma
● Novo Nordisk
● Sanova Healthcare
● Sanquin Blood Supply Foundation
● Takeda Pharmaceutical Company Limited
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/vietnam-plasma-fractionation-market
