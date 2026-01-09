オンラインセミナー『若手社員をやる気にさせる「キャリア面談」の進め方』2026年2月12日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『若手社員をやる気にさせる「キャリア面談」の進め方』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
若手・中堅社員の離職、将来への不安を訴える社員への対応、形骸化し時間の無駄遣いになっているキャリア面談など、このような課題をお持ちではありませんか？今や社員一人ひとりが「キャリアオーナーシップ」を持つべき時代であり、現場の指導者が若手社員のキャリア形成について理解を深めることも大切です。
本講座では、社会全体のキャリアに対する考え方の変化や、キャリア教育の支援事例を通じて、自社に展開するためのヒントを学んでいただきます。
【開催日】
2026/02/12（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
岩永 大作
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
管理職・マネージャー・教育担当者・人事総務責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2265
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
