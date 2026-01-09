マッキー発売50周年、パッケージデザインを一新公式キャラクター「Hi! Mckee」デザインを採用し、1月より順次展開





















































ハイマッキー黒5本入（左：従来品、右：新パッケージ）























ハイマッキー8色セット （左:従来品、右：新パッケージ）



※新パッケージの右端に「Hi! Mckee」が登場している



■「Hi! Mckee」とは











みんなのクリエイティビティをポンっと解き放つ、キュキュッと楽しい みんなのクリエイティビティをポンっと解き放つ、キュキュッと楽しい







キャラクターとして誕生しました。心をかき立てるHi!なパフォーマンスで、出会う人すべてにハッピーを届ける「Hi! Mckee」は、「Hi! Mckee」が住む「ハイマッキータウン」のムードメーカーならぬ、“ムードマーカー”です。



2024年6月に株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが「Hi! Mckee」のマスターライセンスを獲得し、ゼブラ初のライセンスビジネスとして市場拡大を目指しています。



【オフィシャルSNS】



［Hi! Mckee Official Website］



［Hi! Mckee Official X］ https://x.com/himckeeofficial



［Hi! Mckee Official Instagram］ https://www.instagram.com/hi_mckee_official/



【オリジナルテーマソング】















「Hi! Mckee」https://youtu.be/kuvOUCL2ivo



岡崎体育さん自らが作詞作曲を行いました。



マッキーあるある全開の歌詞で、レトロでポップな世界観を、



8色セット・12色セット 新パッケージ『ハイマッキー』価格：165円（税抜150円） 『マッキー極細』価格：132円（税抜120円）油性マーカー 油性染料1本入：ハイマッキー・マッキー極細 各12色(黒/青/赤/緑/黄/茶/ピンク/紫/オレンジ/ライトブルー/ライトクグリーン/ライトブラウン)3本入：ハイマッキー 2種(黒/赤)、マッキー極細 1種（黒）、5本入：ハイマッキー・マッキー極細 各2種（黒/赤）「ハイマッキー」から生まれたキャラクター「Hi! Mckee」は、特長的なフォルムを活かしたデザインで、「何でもやってみたい！書いてみたい！創ってみたい！」という好奇心旺盛なキャラクターです。今回は、そのキャラクターを1本入・3本入・5本入と8色セット・12色セットのパッケージデザインに採用しました。■今年で発売50周年！進化を続けるゼブラのロングセラー商品「マッキー」50年前の1976年に、当時従来のマーカーにはない便利さを追究して、一本で太字と細字の両方が書ける「ハイマッキー」を発売しました。当初はその便利さが知られず販売は苦戦しましたが、全国の文具店にポスターを貼ったり、テレビコマーシャルを放送したりして、徐々に売り上げを伸ばし、今ではご家庭に１本は置いてあるような定番アイテムになり、累計販売本数10億本を突破しました。時代とともにお客様のライフスタイルも多様化している中、様々な使用シーンに合わせてより便利に使えるマッキーの開発を続け、現在では14種類のシリーズ商品を発売しています。▲現在のハイマッキー▲初代ハイマッキー▲初代ハイマッキーの当時のコマーシャル画像■従来のパッケージデザインとの比較