マッキー発売50周年、パッケージデザインを一新公式キャラクター「Hi! Mckee」デザインを採用し、1月より順次展開
〜累計販売本数10億本を超えるロングセラーの油性マーカーが、新たな装いへ〜
ゼブラ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石川 太郎）は、2026年に発売50周年を迎える当社のロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」と48周年を迎える「マッキー極細」について、公式キャラクター「Hi! Mckee」をデザインしたパッケージへと一新いたします。
キャラクターを取り入れることで、長く親しまれてきた定番商品をより身近に感じてもらい、幅広い世代に自然と手に取ってもらうきっかけづくりを目指しています。
新しいパッケージは、「ハイマッキー」および「マッキー極細」の1本入・3本入・5本入を2026年1月より順次出荷するほか、8色セット・12色セットについても同年4月より出荷を予定しています。
1本入・3本入・5本入 新パッケージ（黒）
8色セット・12色セット 新パッケージ
『ハイマッキー』価格：165円（税抜150円） 『マッキー極細』価格：132円（税抜120円）油性マーカー 油性染料
1本入：ハイマッキー・マッキー極細 各12色(黒/青/赤/緑/黄/茶/ピンク/紫/オレンジ/ライトブルー/ライトクグリーン/ライトブラウン)
3本入：ハイマッキー 2種(黒/赤)、マッキー極細 1種（黒）、5本入：ハイマッキー・マッキー極細 各2種（黒/赤）
「ハイマッキー」から生まれたキャラクター「Hi! Mckee」は、特長的なフォルムを活かしたデザインで、「何でもやってみたい！書いてみたい！創ってみたい！」という好奇心旺盛なキャラクターです。
今回は、そのキャラクターを1本入・3本入・5本入と8色セット・12色セットのパッケージデザインに採用しました。
■今年で発売50周年！進化を続けるゼブラのロングセラー商品「マッキー」
50年前の1976年に、当時従来のマーカーにはない便利さを追究して、一本で太字と細字の両方が書ける「ハイマッキー」を発売しました。当初はその便利さが知られず販売は苦戦しましたが、全国の文具店にポスターを貼ったり、テレビコマーシャルを放送したりして、徐々に売り上げを伸ばし、今ではご家庭に１本は置いてあるような定番アイテムになり、累計販売本数10億本を突破しました。時代とともにお客様のライフスタイルも多様化している中、様々な使用シーンに合わせてより便利に使えるマッキーの開発を続け、現在では14種類のシリーズ商品を発売しています。
▲現在のハイマッキー
▲初代ハイマッキー
▲初代ハイマッキーの当時のコマーシャル画像
■従来のパッケージデザインとの比較
ハイマッキー黒5本入（左：従来品、右：新パッケージ）
ハイマッキー8色セット （左:従来品、右：新パッケージ）
※新パッケージの右端に「Hi! Mckee」が登場している
■「Hi! Mckee」とは
みんなのクリエイティビティをポンっと解き放つ、キュキュッと楽しい
キャラクターとして誕生しました。心をかき立てるHi!なパフォーマンスで、出会う人すべてにハッピーを届ける「Hi! Mckee」は、「Hi! Mckee」が住む「ハイマッキータウン」のムードメーカーならぬ、“ムードマーカー”です。
2024年6月に株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが「Hi! Mckee」のマスターライセンスを獲得し、ゼブラ初のライセンスビジネスとして市場拡大を目指しています。
【オフィシャルSNS】
［Hi! Mckee Official Website］ https://hi-mckee.com
［Hi! Mckee Official X］ https://x.com/himckeeofficial
［Hi! Mckee Official Instagram］ https://www.instagram.com/hi_mckee_official/
【オリジナルテーマソング】
「Hi! Mckee」https://youtu.be/kuvOUCL2ivo
岡崎体育さん自らが作詞作曲を行いました。
マッキーあるある全開の歌詞で、レトロでポップな世界観を、
シュールかつおもしろく解放するハッピーチューンです。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊ この商品に関する報道関係の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラホールディングス株式会社 プロダクト＆マーケティング部PRチーム
TEL：050-1706-0335
問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
＊＊＊ この商品に関する消費者の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-555335（平日9時〜17時） https://www.zebra.co.jp/
