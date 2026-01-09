¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
1·î16Æü(¶â)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È(R)¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÁ´6¼ï¡ª
¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Á¤äÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Á¤ãÁ´6¼ï¡ª¥À¥ó¥¹¥²¡¼¥àÉÕ¤¡ª
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦)¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¡ÈÍ·¤Ó¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¿¼¤á¡¢¹Í¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£»Ù±ç¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÈ¯Ã£¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿Á´6¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÊÑ¿È¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤ªÅ¹¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¤µ¤»¤ëÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤ËÊª¸ì¤ò¹Í¤¨¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤ÆÊÑ·Á¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¶õ´ÖÇ§¼±¤ÎÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ê»Ø¤ÎÎÏ²Ã¸º¤òÄ´Àá¤·¤Æ¡¢Èô¤Öµ÷Î¥¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò¼ê¤ÇÅ¾¤¬¤¹Æ°ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ê»Ø¤Î´ïÍÑ¤µ¤ò¹â¤á¤ëÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¥¾¡ª¡×¤Î³¨¹ç¤ï¤»¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥«¡¼¥É¤Î³¨ÊÁ¤È°ÌÃÖ¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ²±¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿©»ö¡¦ÊÙ¶¯¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¤â¤Á¤ãÁ´6¼ï¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¤È¤±¤¤·¿¥á¥â¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤¬¤µ¤¹¿ô»ú¤äÄ¹¿Ë¤ÈÃ»¿Ë¤¬ºî¤ë·Á¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¡Ö3»þ¤Î¿Ë¤Ï¤³¤Î°ÌÃÖ¡×¤Ê¤É¤È³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é»þ·×¤Ë¿Æ¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤¸¤ç¤¦¤®¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ò°ú¤½Ð¤¹¤ÈÄêµ¬¤¬¸½¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤ÎÄ¹¤µ¤òÂ¬¤Ã¤ÆÈæ¤Ù¤ëÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þ·×¤ÎÆÉ¤ß¤äÄ¹¤µÈæ¤Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ôÎÌ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È·¿ ¤³¤â¤Î¤¤¤ì¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¾®Êª¤òÀ°Íý¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ëÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤òÀ°¤¨¤ëÀ¸³è½¬´·¤Î·ÁÀ®¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¤³¤í¤³¤í¥«¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¾è¤»¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¡¼¥È¤òÅ¾¤¬¤¹Í·¤Ó¤Ç¤¹¡£Â®ÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê»Ø¤ò´ïÍÑ¤ËÆ°¤«¤¹Í·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³°È¢¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥ó¥·¥ó¥°¡ª¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¡Ö¥×¥ê¥ó¤È¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ý¥à¥Ý¥à¥Ó¡¼¥È¡ù¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÌÌ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥¿¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥º¥à´¶¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¤Þ¤¿¤ÏºÆÈÎÇä¤½¤ÎÂ¾±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¤´ÃíÊ¸¤â¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨QR¥³¡¼¥É¤Ï¡¢ê¥Ç¥ó¥½¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¤´·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬°Ê²¼¤Î¸¢ÍøÉ½µ¤ò¤ªÆþ¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Û
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦£Á£Ä£Ë
¡Ú¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡Û
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥ó¥·¥ó¥°¡ª¡×
