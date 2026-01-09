こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
PROXESブランドアンバサダーに中山雄一選手を起用
〜ニュルブルクリンク24時間耐久レースの最上級クラス「SP9」へ参戦〜
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、「TOYOTA GAZOO Racing（TGR）」所属ドライバーである中山雄一選手を当社のグローバル・フラッグシップブランド「PROXES」シリーズのアンバサダーに起用しますのでお知らせいたします。
中山選手は、ニュルブルクリンク24時間耐久レース（以下、ニュル24時間）において2018年および2019年にSP-PROクラスで優勝を果たしたほか、国内最高峰のモータースポーツ「SUPER GT」ではGT300クラスで通算7勝、GT500クラスで通算3勝を記録するなど、国内外の主要レースで圧倒的な実力が認められるレーシングドライバーです。また、2025年は、「TOYO TIRES with Ring Racing」のドライバーとしてNLS耐久シリーズSP8Tクラスに参戦し、初戦のNLS1でクラス2位の表彰台を獲得しました。
当社は2020年よりドイツ・ニュルブルクリンクでレース活動を継続しています。2024年にNLS耐久シリーズSP10クラスにおいてシリーズチャンピオンを獲得、2025年はSP-PROクラスで総合TOP10入りを2度果たすなど、着実にステップアップを遂げてきました。本年は、専用レースタイヤ「PROXES Slicks」を装着した「メルセデスAMG GT3」を投入し、ニュル24時間の最上位カテゴリーであるSP9クラスへ初参戦します。
「PROXES」シリーズは本年、1991年のブランド誕生から35周年を迎えます。ハイパフォーマンスを追求し進化を続けてきた「PROXES」が描く世界観と、同じく35歳を迎える中山選手の飽くなき挑戦への姿勢には高い親和性があります。この節目にあたり、当社は中山選手をブランドアンバサダーとして起用し、共にさらなる高みをめざしてまいります。
中山選手は今後、「TOYO TIRES with Ring Racing」のドライバーとしてSP9クラスに参戦するほか、タイヤ開発への協力や「PROXES」シリーズの魅力発信などを通じて、グローバルなブランド価値向上に大きく貢献します。
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、「TOYOTA GAZOO Racing（TGR）」所属ドライバーである中山雄一選手を当社のグローバル・フラッグシップブランド「PROXES」シリーズのアンバサダーに起用しますのでお知らせいたします。
（左：中山雄一選手 右：2025年のニュルブルクリンク24時間耐久レース参戦時の様子）
当社は2020年よりドイツ・ニュルブルクリンクでレース活動を継続しています。2024年にNLS耐久シリーズSP10クラスにおいてシリーズチャンピオンを獲得、2025年はSP-PROクラスで総合TOP10入りを2度果たすなど、着実にステップアップを遂げてきました。本年は、専用レースタイヤ「PROXES Slicks」を装着した「メルセデスAMG GT3」を投入し、ニュル24時間の最上位カテゴリーであるSP9クラスへ初参戦します。
「PROXES」シリーズは本年、1991年のブランド誕生から35周年を迎えます。ハイパフォーマンスを追求し進化を続けてきた「PROXES」が描く世界観と、同じく35歳を迎える中山選手の飽くなき挑戦への姿勢には高い親和性があります。この節目にあたり、当社は中山選手をブランドアンバサダーとして起用し、共にさらなる高みをめざしてまいります。
中山選手は今後、「TOYO TIRES with Ring Racing」のドライバーとしてSP9クラスに参戦するほか、タイヤ開発への協力や「PROXES」シリーズの魅力発信などを通じて、グローバルなブランド価値向上に大きく貢献します。
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/