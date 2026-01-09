こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TOYOTA GAZOO Racing W2RCとオフロードラリーへ協働参戦
World Rally-Raid Championship最上位クラスレース
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、今年度のオフロードラリー競技シリーズ「World Rally-Raid Championship（世界ラリーレイド選手権、通称W2RC）」の第2戦※1よりTOYOTA GAZOO Racing W2RC（以下、TGR W2RC）と協働で最上位クラス※2に参戦しますのでお知らせいたします。
※2：ULTIMATE（T1）クラス
（左：参戦車両イメージ「DKR GR Hilux」 右：ドライバー三浦昂選手）
World Rally-Raid Championship（W2RC）は、国際自動車連盟（FIA）と国際モーターサイクリズム連盟（FIM）が公認する世界最高峰のオフロードラリー競技シリーズです。1月に開催されるダカールラリーを皮切りに中東、アフリカ、ヨーロッパを舞台に年間5戦で構成され、硬い岩場から柔らかい砂場、滑りやすいぬかるみなど刻々と変化する路面状況に対応しながら走破することが求められる長距離ラリーです。
ドライバーは当社製ピックアップトラック/SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY」のブランドアンバサダーである三浦昂選手が務めます。参戦車両のトヨタ「DKR GR Hilux」は今回の参戦へ向けて特別にチューンアップした「OPEN COUNTRY M/T-R」を装着し、当社とTGR W2RC の協働で三浦昂選手のW2RCシリーズ最上位クラスへの挑戦をサポートします。
当社は今後もレースを通じて得た知見を生かし、より高性能・高品質で魅力的な製品をグローバルにお届けしてまいります。
（ご参考）
■OPEN COUNTRY M/T-R（W2RC参戦用スペック）
本製品はダカールラリーをはじめとする世界有数のラリーレイド競技における最上位クラスでの使用を想定して特別にチューンアップした製品です。これまでのラリーへの参戦を通じて得た知見を生かし、硬い岩場や柔らかい砂場、滑りやすいぬかるみなど路面状況がさまざまに変化する厳しい環境のなかを高速で駆け抜ける際の悪路走破性、耐外傷性などの性能を向上させています。
本製品には環境にも配慮したサステナブル素材を使用しています。
■概要
https://digitalpr.jp/table_img/2644/125976/125976_web_1.png
■World Rally-Raid Championship（W2RC）スケジュール
https://digitalpr.jp/table_img/2644/125976/125976_web_2.png
以 上
