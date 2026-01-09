こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
♦福井工業大学♦理工系教育の更なる活性化を目指す！第８回工大サミットを福井工業大学にて開催！大学・民間では国内唯一の月軌道までの衛星運用が可能なあわらキャンパス衛星基地局の見学も実施
福井工業大学（福井県福井市）は、令和７年１１月２９日（土）福井工業大学福井キャンパスにて、愛知工業大学、大阪工業大学、神奈川工科大学、芝浦工業大学、東北工業大学、広島工業大学、福岡工業大学、北海道科学大学と「第８回工大サミット」（後援：文部科学省）を下記のとおり開催しました。福井工業大学で開催にあたり、前日の１１月２８日（金）には、大学・民間では国内唯一の月軌道までの衛星運用が可能なあわらキャンパス衛星基地局に設置する口径13.5ｍパラボラアンテナの見学等を行いました。
「⼯⼤サミット」は、⼯業⽴国を⽀える⼈材育成に対する⼯科系⼤学としての使命と、ボーダレス化の進展する世の中で、イノベーションを創出し、グローバルな環境で活躍できる⼈材育成を共通課題とし、各⼤学の⼈的・物的資源の情報共有と、相互の連携・協⼒による理⼯系⾼等教育の更なる活性化を⽬指して、2017 年３⽉に設⽴され、年１回のシンポジウムを開催しています。
８回目の開催である今回は、「地域で輝く先進的理工系人材の育成」をテーマに、工大サミット加盟校である９大学が、それぞれの地域の課題に対し、デジタル・環境・健康をはじめとする成長・進化が求められる分野の研究、取組事例を通じて「工業・工科系大学」として果たすべき役割やその人材育成について、学生及び教職員が意見交換をしました。
当日はオンラインも含め約230名が参加し、学生交流イベントのROBO-ONEでは、各大学の技術力を集結したロボットたちが集い、白熱したバトルを繰り広げました。
■開催概要
日 時：令和７年１１月２９日（土）12:30〜17:00
場 所：福井工業大学 ２号館８階 ８０１（福井市学園3丁目６−１）
テーマ ：地域で輝く先進的理工系人材の育成
参加大学：愛知工業大学、大阪工業大学、神奈川工科大学、芝浦工業大学、東北工業大学、広島工業大学
福井工業大学、福岡工業大学、北海道科学大学
主 管：福井工業大学（加盟する９大学で持ち回り開催、福井工大では初開催）
◆主なプログラム◆
12：30- オープニングセッション (開会挨拶、来賓あいさつ・講演 文部科学省)
13：00- 第１部プレゼンテーション・学長ディスカッション「地域で輝く先進的理工系人材の育成」
15：15- 第２部事例発表・ディスカッション「生成AIの教育研究への活用」
16：30- クロージングセッション
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0776-29-2819
メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
