◆学生たち自身が企画し、つくり、届ける◆ 卒業制作発表会「メディアをめぐる旅。」〜関西大学社会学部メディア専攻3ゼミ合同制作展〜
社会学部メディア専攻4年次生による卒業制作発表会「メディアをめぐる旅。−関西大学社会学部メディア専攻ゼミ制作展」を、1月17日（土）13：00から関西大学梅田キャンパスにて、メディア制作実習Cの授業の一環で実施します。本展は3つのゼミが合同で実施する発表会で、映像作品の上映やワークショップなどを通じて、学生がメディア専攻4年間の学びの成果を発信します。
【本件のポイント】
・関西大学社会学部メディア専攻の3つの合同ゼミ発表会を1月17日（土）に開催
・地域連携や、AI、社会問題など様々な方向からアプローチした制作物を展示、発表
・企業および地域の人々が学生の作品や取り組みに触れることで、地域共創に繋げる
■ 卒業制作発表会「メディアをめぐる旅。」の目的
本イベントは、例年実施してきた「メディアエキスポ」をリニューアル。学生が日々の学びを可視化・発信するとともに、高校生や地域、企業といった学外の人々にも作品や取り組みに触れてもらうことで、産学連携や地域共創のきっかけとなることを目指しています。実施内容や集客、当日の運営、広報活動といった企画・運営を学生主体で行い、メディア専攻で培った知識や実践力を、作品制作にとどまらず、イベントづくりそのものを通して実践する機会としています。
■ 展示・発表内容
映像ジャーナリズムを学ぶ齊藤潤一ゼミ、ソーシャルデザインやコミュニケーション、リーダーシップを学ぶ松下慶太ゼミ、メディアと法の関係を研究する水谷瑛嗣郎ゼミの3ゼミが参加します。
【齊藤 潤一ゼミ】
・ゼミ生が制作したドキュメンタリー映像2作品の上映会を開催。｢シン・ラジオ100〜ラジオ離れに挑む声〜｣「探す〜通信制高校から見る本当の"学び"とは〜」の2作品を上映。
・上映後には制作学生と担当教員による取材のウラ話や「ドキュメンタリーのつくり方」の座談会形式トークショーも実施予定。
【松下 慶太ゼミ】
・Panasonic社と連携した組織内外コミュニケーションに関する展示など、7つのメディア制作を紹介。
・高校と連携したリーダーシップ開発を応用したワークショップや、絵本をテーマに子どもから大人まで「読む体験」をデザインするワークショップも実施。
【水谷 瑛嗣郎ゼミ】
・情報技術の発展を見据えて、メディア法や情報法の観点からメディア環境のデザインを学んでいます。これらを応用し、未来社会に普及する技術やそれに伴う課題を、SF小説の制作を通して考える「SFプロトタイピング・ワークショップ」を実施。
＜「メディアをめぐる旅。―関西大学社会学部メディア専攻 ゼミ合同制作展」の概要＞
【日時】2026年1月17日（土）13：00〜17：00
【場所】関西大学梅田キャンパス8Fホール
【入場】無料
