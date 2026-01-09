¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¾å¿ù·ò»á¤¬½¢Ç¤
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡¢½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¾å¿ù·ò»á¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤ë¡£
¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ±Âç¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î2026Ç¯ÅÙ´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ª¤è¤Ó¼Â¶ÈÃÄÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¾å¿ù·ò»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¾å¿ù»á¤ÏÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©Î©¾¾ËÜ¿¼»Ö¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå1990Ç¯ÅÙ½Õµ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ä¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÉô¤Ë6Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÌîµåÉô¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ6Ç¯´Ö³èÌö¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGutsCareerSupport¤òÀßÎ©¤·¡¢¹â¹»À¸¤ÎÇ¯Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¸©Âç²ñ¤Ê¤É¤Ç²òÀâ¡¦¼Â¶·¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å¿ù»á¤ÏÆ±Âç´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬³ØÀ¸¤Ë°ìÈÖµá¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÎÏ¡Ê¶¨Æ¯À¡¢¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Ê¤É¡Ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¾Íè¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìîµå¤Îµ»½ÑÎÏ¤ä¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡×¤Ë¤è¤êÎÏ¤òÃí¤®¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Æ±Âç¤Ï¡¢¹©³ØÉô¤ÎÆþ³Ø»î¸³À©ÅÙ¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´µ´ü¡¦¶´ü¡¦·´ü¡×¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÌîµå¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÌîµåÉô¡Ë¿äÁ¦¤ò²Æµ¨¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÌîµåÉô¡Ë¿äÁ¦¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ËèÇ¯È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹©³ØÉôÊç½¸Í×¹à¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¹Å¼°ÌîµåÉô¡§¡¡https://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/club/sports/club10/
¡¦Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¹©³ØÉô¼õ¸³À¸¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.t-kougei.ac.jp/admission/engineering
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
