こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【空港産業×AI×人材戦略】敬愛大学が1/31(土)に、総合地域研究所シンポジウム「人手不足にどう取り組むか 〜千葉県内の動向〜」を開催
敬愛大学総合地域研究所（千葉市稲毛区／所長：敬愛大学国際学部教授 織井啓介）は、2026年1月31日（土）、「人手不足にどう取り組むか 〜千葉県内の動向〜」をテーマとしたシンポジウムを開催します。少子高齢化の進行により、県内企業や地域社会では人手不足が深刻化しています。本シンポジウムでは、千葉県内の雇用情勢をはじめ、空港関連産業における現場の工夫、従業員満足度（ES）向上の取り組み、AI時代を見据えたキャリア教育まで、多角的な視点から人手不足への対応に関する情報共有を図ります。
1．開催概要
開催日時：2026年1月31日（土）14:00〜16:10（受付開始 13:30）
会場：敬愛大学 1号館6F
参加費：無料
主催：敬愛大学総合地域研究所
2．プログラム
開会あいさつ（14:00〜14:10）
敬愛大学総合地域研究所 所長 織井 啓介
第1部（14:10〜14:35）
「千葉県内の雇用情勢と人手不足対策について」
太田 克明 氏（千葉労働局職業安定部 職業安定課長）
第2部（14:35〜15:00）
「空港グランドハンドリング業界の取り組み」
栢沼 史好 氏（一般社団法人空港グランドハンドリング協会 執行理事）
第3部（15:00〜15:25）
「従業員満足度（ES）を高める取り組み」
新井 健一 氏（成田国際空港株式会社（NAA）営業部門／CS・ES推進部 ES推進グループマネージャー）
第4部（15:25〜15:50）
「AI時代のキャリア教育」
彌島 康朗（敬愛大学 経済学部 教授）
質疑応答（15:50〜16:00）
閉会あいさつ（16:00〜16:10）
3．申込方法
下記URLまたはチラシ記載のQRコードよりお申し込みください。
https://forms.gle/xAACmi4ZXYi2SHRU9
※申込締切：2026年1月26日（月）
※お申込みいただいた方には、1月29日（木）に改めてご案内をメールにてお送りさせていただきます。
※申込締切日以降の参加希望は、お電話またはE-mailにてお問い合わせください。
4．お問い合わせ先
敬愛大学 大学運営室
千葉県千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-251-6363 FAX：043-251-6407
E-mail：daigaku-unei@u-keiai.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
