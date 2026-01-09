敬愛大学総合地域研究所（千葉市稲毛区／所長：敬愛大学国際学部教授 織井啓介）は、2026年1月31日（土）、「人手不足にどう取り組むか 〜千葉県内の動向〜」をテーマとしたシンポジウムを開催します。少子高齢化の進行により、県内企業や地域社会では人手不足が深刻化しています。本シンポジウムでは、千葉県内の雇用情勢をはじめ、空港関連産業における現場の工夫、従業員満足度（ES）向上の取り組み、AI時代を見据えたキャリア教育まで、多角的な視点から人手不足への対応に関する情報共有を図ります。

1．開催概要

開催日時：2026年1月31日（土）14:00〜16:10（受付開始 13:30）

会場：敬愛大学 1号館6F

参加費：無料

主催：敬愛大学総合地域研究所

2．プログラム

開会あいさつ（14:00〜14:10）

　敬愛大学総合地域研究所 所長　織井 啓介

第1部（14:10〜14:35）

　「千葉県内の雇用情勢と人手不足対策について」

　太田 克明 氏（千葉労働局職業安定部 職業安定課長）

第2部（14:35〜15:00）

　「空港グランドハンドリング業界の取り組み」

　栢沼 史好 氏（一般社団法人空港グランドハンドリング協会 執行理事）

第3部（15:00〜15:25）

　「従業員満足度（ES）を高める取り組み」

　新井 健一 氏（成田国際空港株式会社（NAA）営業部門／CS・ES推進部 ES推進グループマネージャー）

第4部（15:25〜15:50）

　「AI時代のキャリア教育」

　彌島 康朗（敬愛大学 経済学部 教授）

質疑応答（15:50〜16:00）

閉会あいさつ（16:00〜16:10）

3．申込方法

下記URLまたはチラシ記載のQRコードよりお申し込みください。

https://forms.gle/xAACmi4ZXYi2SHRU9

※申込締切：2026年1月26日（月）

※お申込みいただいた方には、1月29日（木）に改めてご案内をメールにてお送りさせていただきます。

※申込締切日以降の参加希望は、お電話またはE-mailにてお問い合わせください。

4．お問い合わせ先

敬愛大学　大学運営室

千葉県千葉市稲毛区穴川1-5-21

TEL：043-251-6363　FAX：043-251-6407

E-mail：daigaku-unei@u-keiai.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

IR・広報室

住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21

TEL：043-284-2335

FAX：043-284-2261

