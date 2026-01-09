¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Audi Approved Automobile ¾å±Û¡¢1·î10Æü¤Ë¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó
ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å±ÛIC¡¢¾å¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ ÉÙ²¬IC¤«¤é¤â¶á¤¤¤¿¤á¸òÄÌÍøÊØÀ¤â¹â¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ
¥µ¡¼¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÎÙÀÜ¤·¡¢¤´Ç¼¼Ö¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹´Þ¤á¤¿¤¤áºÙ¤«¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½
¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§¡¼¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¤È¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÙÆâ ÍºÆó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦ Audi Approved Automobile ¾å±Û¤ò¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Audi Approved Automobile ¾å±Û¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¢¥×¥ë¡¼¥Ö¥É ¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ë ¾å±Û¡§°Ê²¼¡¢AAA ¾å±Û¡Ë¤Ï¡¢AudiÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦AudiÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Audi ¿·³ã¡¢Audi Ä¹²¬¤ËÂ³¤¯¿·³ã¸©Æâ3Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å±ÛIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó6Ê¬¡¢¾å¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ ÉÙ²¬IC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó4Ê¬¤È¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢¶áÎÙ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎºÇ¿·CI/CD¤Ë´ð¤Å¤Àß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤é¤·¤¤ÆÈ¼«¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¡¢Ç¼¼ÖÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¡¢¹ç·×12Âæ¤ÎÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¼¼Ö¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAudi Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¿ô¤Ï126Å¹ÊÞ¡£AAA ¾å±Û¤Î¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤è¤êAudi Approved Automobile¡ÊAAA¡§¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡Ë¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï107Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢1·î10Æü¤«¤é1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤´°ÆÆâ¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÍè¾ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾ ¡§Audi Approved Automobile ¾å±Û
¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò ¡§¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÙÆâ ÍºÆó
¡¦Å¹ÊÞ½êºßÃÏ ¡§¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÂçÆ»Ê¡ÅÄ619-3
¡¦TEL ¡§025-520-8390 ¡¡
¡¦Å¹Ä¹ ¡§´Ý»³ °ìÉ§
¡¦±Ä¶È»þ´Ö/ÄêµÙÆü ¡§9:30 - 18:00 / Ëè½µ·îÍËÆü¡¢Âè1¡¦3²ÐÍËÆü
¡¦¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¡§ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§4913.6Ö¡¡¡¡·úÊª±ä¾²ÌÌÀÑ¡§172.25Ö
¡¦Å¸¼¨Âæ¿ô ¡§12Âæ
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢ ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÏÄêµÙÆü
¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎºÇ¿·CI/CD¤Ë´ð¤Å¤Àß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤é¤·¤¤ÆÈ¼«¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¡¢Ç¼¼ÖÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¡¢¹ç·×12Âæ¤ÎÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¼¼Ö¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAudi Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¿ô¤Ï126Å¹ÊÞ¡£AAA ¾å±Û¤Î¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤è¤êAudi Approved Automobile¡ÊAAA¡§¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡Ë¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï107Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢1·î10Æü¤«¤é1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤´°ÆÆâ¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÍè¾ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾ ¡§Audi Approved Automobile ¾å±Û
¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò ¡§¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÙÆâ ÍºÆó
¡¦Å¹ÊÞ½êºßÃÏ ¡§¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÂçÆ»Ê¡ÅÄ619-3
¡¦TEL ¡§025-520-8390 ¡¡
¡¦Å¹Ä¹ ¡§´Ý»³ °ìÉ§
¡¦±Ä¶È»þ´Ö/ÄêµÙÆü ¡§9:30 - 18:00 / Ëè½µ·îÍËÆü¡¢Âè1¡¦3²ÐÍËÆü
¡¦¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¡§ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§4913.6Ö¡¡¡¡·úÊª±ä¾²ÌÌÀÑ¡§172.25Ö
¡¦Å¸¼¨Âæ¿ô ¡§12Âæ
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢ ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÏÄêµÙÆü
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹ÊóÉô https://audi-press.jp/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆüËÜ¸ìÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g00000054wc.html
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥×¥ì¥¹ ¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.audi-press.jp/index.html
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html