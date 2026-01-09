Audi Approved Automobile ¾å±Û¡¢1·î10Æü¤Ë¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó

ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å±ÛIC¡¢¾å¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ ÉÙ²¬IC¤«¤é¤â¶á¤¤¤¿¤á¸òÄÌÍøÊØÀ­¤â¹â¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ

¥µ¡¼¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÎÙÀÜ¤·¡¢¤´Ç¼¼Ö¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹´Þ¤á¤¿¤­¤áºÙ¤«¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½

¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë

¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§¡¼¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¤È¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÙÆâ ÍºÆó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦ Audi Approved Automobile ¾å±Û¤ò¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£

Audi Approved Automobile ¾å±Û¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¢¥×¥ë¡¼¥Ö¥É ¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ë ¾å±Û¡§°Ê²¼¡¢AAA ¾å±Û¡Ë¤Ï¡¢AudiÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦AudiÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Audi ¿·³ã¡¢Audi Ä¹²¬¤ËÂ³¤¯¿·³ã¸©Æâ3Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å±ÛIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó6Ê¬¡¢¾å¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ ÉÙ²¬IC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó4Ê¬¤È¸òÄÌÍøÊØÀ­¤¬¹â¤¯¡¢¶áÎÙ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎºÇ¿·CI/CD¤Ë´ð¤Å¤­Àß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤é¤·¤¤ÆÈ¼«¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¡¢Ç¼¼ÖÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¡¢¹ç·×12Âæ¤ÎÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¼¼Ö¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤­¤áºÙ¤«¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£

¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAudi Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¿ô¤Ï126Å¹ÊÞ¡£AAA ¾å±Û¤Î¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤è¤êAudi Approved Automobile¡ÊAAA¡§¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡Ë¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï107Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢1·î10Æü¤«¤é1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤´°ÆÆâ¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÍè¾ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

Å¹ÊÞ³µÍ×

¡¦Å¹ÊÞÌ¾ ¡§Audi Approved Automobile ¾å±Û

¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò ¡§¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÙÆâ ÍºÆó

¡¦Å¹ÊÞ½êºßÃÏ ¡§¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÂçÆ»Ê¡ÅÄ619-3

¡¦TEL ¡§025-520-8390 ¡¡

¡¦Å¹Ä¹ ¡§´Ý»³ °ìÉ§

¡¦±Ä¶È»þ´Ö/ÄêµÙÆü ¡§9:30 - 18:00 / Ëè½µ·îÍËÆü¡¢Âè1¡¦3²ÐÍËÆü

¡¦¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¡§ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§4913.6­Ö¡¡¡¡·úÊª±ä¾²ÌÌÀÑ¡§172.25­Ö

¡¦Å¸¼¨Âæ¿ô ¡§12Âæ

¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥§¥¢ ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÏÄêµÙÆü







ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹­ÊóÉô https://audi-press.jp/contact/

