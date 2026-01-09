Tokyo Social Innovation Tech Award 2025 「ココBOX」が奨励賞を受賞！ 遠隔操作で避難所の解錠・施錠が可能な防災DXツール
デザイン制作・システム開発を手掛けるビット・パーク株式会社（本社：東京都目黒区・代表取締役：野口 修）は、東京都が主催する「Tokyo Social Innovation Tech Award 2025」において、当社が開発した遠隔操作で避難所の解錠・施錠が可能な鍵収容ボックス「ココBOX」が、奨励賞を受賞しました。
Tokyo Social Innovation Tech Award は、東京都が主催する先端技術を活用した社会課題解決促進事業です。都内中小企業等が有するAI/XR/メタバース等に代表されるデジタル技術に関する先端技術を活用したソリューション等を表彰するとともに、事業連携先のマッチング支援等を行うことで、その普及を後押しし、都が抱える社会課題解決の加速化を図ることを目的として、2024年度から実施しています。
当社が開発した「ココBOX」は、発災時の避難所開設をスピーディに行うことを目的とした防災DXツールです。大規模災害時には、一刻も早い避難所の開設が住民の安全確保に直結しますが、被災状況によっては鍵を預かる担当者が現地に駆けつけられない場合もあります。遠隔操作を可能にすることで、担当者がその場にいなくても、確実かつ迅速に避難所の鍵を解錠でき、近隣住民が安心して避難できる環境をいち早く整えることが可能となります。
これまで、新潟県佐渡市で2021年から28台の「ココBOX」が導入されており、2024年1月1日に発生した能登半島地震の際には、自治体職員の迅速な対応により、当日中に23箇所の避難所を開設し、2,830人の住民を安全に受け入れることができました。
本アワードでは、大規模災害発生時の迅速な初動対応支援の実績と、少子高齢化に伴う人手不足解消を防災DX技術の活用で解決に取り組んでいる点が認められ、奨励賞を受賞いたしました。
当社は、今後も全国の避難所（指定避難所数：約9万箇所、避難タワー等含めると約10万箇所以上となる見込）の遠隔通信と各種センサーの連携のためのハイエンドな情報ハブを目指してまいります。
代表取締役：野口 修 コメント
2019年に「ココBOX」をリリースしましたが、2020年には折しもコロナ対策が最重要課題となり、しばらくは思うように動けない時期が続きました。それから数年を経て、再びご提案の機会が広がり、問い合わせも増えてきた今、このような賞をいただけたことに深く感謝するとともに、大きな喜びを感じています。今後も改良を重ね、より価値ある製品をお届けできるよう、製品づくりに励んでまいります。
「ココBOX」の特長
■複数の防災施設を一元管理
・地図と連動したわかりやすい画面で複数のココBOXを一元管理（待機、解錠、開扉状態確認）
・一括解錠・個別解錠モードを搭載
・全国瞬時警報システム「Jアラート」との連携機能も実装し、Jアラート発令と同時にココBOXを一斉解錠することも可能
・解錠された時には事前登録した行政担当者等のメールアドレスに通知し、地域連携を強化
・間違って解錠指示した場合にも、リモートで再度施錠することが可能
・パソコン、スマートフォン、タブレットから遠隔操作が可能
・電源や開扉状態を定期的に自動監視し、システム異常はメールで通知
・震動感知でも自動解錠
■取り付けが簡単
