民間航空機MRO市場は2035年までに1,654億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は3.9%となる見込み。
はじめに
世界の民間航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、航空旅行需要の高まり、民間航空機の保有機数の増加、そして航空機整備技術の進歩を背景に、大幅な成長を遂げています。2025年には1,127億米ドルに達すると推定されるこの市場は、年平均成長率（CAGR）3.9%で成長し、2035年には1,654億米ドルに達すると予想されています。
調査レポートのサンプルコピーをリクエストするには、https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/commercial-aircraft-mro-market
市場概要
民間航空機MRO市場は、世界の航空業界の運航効率と安全性を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。MROサービスは、航空機を最適な状態に保ち、厳格な安全規制を遵守するために不可欠です。これらのサービスには、定期整備、部品修理、アップグレード、オーバーホールが含まれ、これらはすべて航空機の運用寿命に大きく貢献します。
市場成長の主な要因
航空旅行需要の増加
特に新興市場における航空旅客数の急増は、民間航空セクターの成長を牽引しています。この需要の急増は、増加する民間航空機の保有数に対応するための、より頻繁なMROサービスの必要性に直接影響を与えています。
航空機保有数の増加
新型機の納入と旧型機の代替によって、世界中の航空会社の保有数が継続的に増加していることが、MROサービスの需要をさらに押し上げています。航空機運航会社は、ダウンタイムの削減と運航効率の向上を目指し、包括的なMROパッケージを選択する傾向が高まっています。
航空機整備における技術の進歩
予知保全、人工知能（AI）、ビッグデータ分析といったデジタル技術の導入は、MROを取り巻く環境を変革させています。これらの技術は、より迅速かつ正確な診断を可能にし、整備作業のターンアラウンドタイムを短縮し、運航の中断を軽減します。
厳格な規制要件
世界中の政府および航空当局は、航空機の運航に対して厳格な安全基準と規制を課しており、定期的なMRO活動が不可欠です。安全コンプライアンスへの関心の高まりは、予測期間全体を通してMROサービスの安定した需要を確実に生み出します。
市場セグメンテーション
民間航空機MRO市場は、サービスタイプ、航空機の種類、地域によってセグメント化できます。
サービスタイプ別
機体MRO：このセグメントでは、航空機の構造部品のメンテナンスを行い、機体の継続的な飛行における安全性を確保します。
エンジンMRO：エンジンサービスは、航空機エンジンを最適な状態に保ち、予期せぬエンジン故障を防ぐために不可欠です。
コンポーネントMRO：着陸装置、航空電子機器、電気系統などの航空機部品のメンテナンスと修理が含まれます。
ラインメンテナンス：このサービスカテゴリーは、定期点検、軽微な修理、および航空機の飛行準備を行います。
航空機の種類別
ナローボディ機：主に短距離および中距離飛行で使用されるこのセグメントは、MRO市場の大部分を占めると予想されています。
ワイドボディ機：これらの大型航空機は長距離飛行に使用され、その複雑さから専門的なメンテナンスサービスが必要です。
リージョナル機：リージョナル路線で使用される小型機も、特に発展途上地域において市場の成長に貢献しています。
地域別
北米：商用航空機MRO市場において最大のシェアを占めるのは北米で、大手航空機メーカーとMROサービスプロバイダーの存在が牽引しています。
世界の民間航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、航空旅行需要の高まり、民間航空機の保有機数の増加、そして航空機整備技術の進歩を背景に、大幅な成長を遂げています。2025年には1,127億米ドルに達すると推定されるこの市場は、年平均成長率（CAGR）3.9%で成長し、2035年には1,654億米ドルに達すると予想されています。
調査レポートのサンプルコピーをリクエストするには、https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/commercial-aircraft-mro-market
市場概要
民間航空機MRO市場は、世界の航空業界の運航効率と安全性を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。MROサービスは、航空機を最適な状態に保ち、厳格な安全規制を遵守するために不可欠です。これらのサービスには、定期整備、部品修理、アップグレード、オーバーホールが含まれ、これらはすべて航空機の運用寿命に大きく貢献します。
市場成長の主な要因
航空旅行需要の増加
特に新興市場における航空旅客数の急増は、民間航空セクターの成長を牽引しています。この需要の急増は、増加する民間航空機の保有数に対応するための、より頻繁なMROサービスの必要性に直接影響を与えています。
航空機保有数の増加
新型機の納入と旧型機の代替によって、世界中の航空会社の保有数が継続的に増加していることが、MROサービスの需要をさらに押し上げています。航空機運航会社は、ダウンタイムの削減と運航効率の向上を目指し、包括的なMROパッケージを選択する傾向が高まっています。
航空機整備における技術の進歩
予知保全、人工知能（AI）、ビッグデータ分析といったデジタル技術の導入は、MROを取り巻く環境を変革させています。これらの技術は、より迅速かつ正確な診断を可能にし、整備作業のターンアラウンドタイムを短縮し、運航の中断を軽減します。
厳格な規制要件
世界中の政府および航空当局は、航空機の運航に対して厳格な安全基準と規制を課しており、定期的なMRO活動が不可欠です。安全コンプライアンスへの関心の高まりは、予測期間全体を通してMROサービスの安定した需要を確実に生み出します。
市場セグメンテーション
民間航空機MRO市場は、サービスタイプ、航空機の種類、地域によってセグメント化できます。
サービスタイプ別
機体MRO：このセグメントでは、航空機の構造部品のメンテナンスを行い、機体の継続的な飛行における安全性を確保します。
エンジンMRO：エンジンサービスは、航空機エンジンを最適な状態に保ち、予期せぬエンジン故障を防ぐために不可欠です。
コンポーネントMRO：着陸装置、航空電子機器、電気系統などの航空機部品のメンテナンスと修理が含まれます。
ラインメンテナンス：このサービスカテゴリーは、定期点検、軽微な修理、および航空機の飛行準備を行います。
航空機の種類別
ナローボディ機：主に短距離および中距離飛行で使用されるこのセグメントは、MRO市場の大部分を占めると予想されています。
ワイドボディ機：これらの大型航空機は長距離飛行に使用され、その複雑さから専門的なメンテナンスサービスが必要です。
リージョナル機：リージョナル路線で使用される小型機も、特に発展途上地域において市場の成長に貢献しています。
地域別
北米：商用航空機MRO市場において最大のシェアを占めるのは北米で、大手航空機メーカーとMROサービスプロバイダーの存在が牽引しています。