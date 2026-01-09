立正大学シンポジウム「やすらぎと慈しみを求めて 瞑想の効果検証と未来への応用」開催（2/11）

立正大学は、2月11日にシンポジウム「やすらぎと慈しみを求めて 瞑想の効果検証と未来への応用」を開催します。

シンポジウム趣旨

本シンポジウムは、内閣府「ムーンショット型研究開発事業目標9」における今水寛プロジェクト「東洋の人間観と脳情報学で実現する安らぎと慈しみの境地」の一環として開催されます。

立正大学の仏教班は、アジア世界における瞑想の歴史的展開を明らかにするとともに、瞑想ガイドアプリの開発や、科学的な効果検証実験に取り組んできました。本会では、これまで培ってきた仏教文献調査の成果と、脳科学・内分泌学・デジタルバイオマーカーなどの多角的な視点から、瞑想のメカニズムとその効果を解明します。さらに、ニューロフィードバックなどの最新技術を交え、科学的知見をどのように社会へ実装し、未来の安らぎへと繋げていくかを模索します。

開催概要

日時：2026年2月11日（水・祝） 10:00～17:30

会場：立正大学 品川キャンパス 石橋湛山記念講堂 （東京都品川区大崎4-2-16）

参加形式：対面開催（会場での公開シンポジウム）

参加費：無料

プログラム

10:10-11:10 報告1：現代に活かす仏教瞑想

仏教における瞑想の意義と歴史的展開（蓑輪顕量 立正大学）

瞑想アプリと東洋瞑想アーカイブ（佐藤晃 立正大学）

11:10-11:40 / 12:50-15:05 報告2：科学から読みとく瞑想

内分泌系から読み解く瞑想-オキシトシン、コルチゾールと瞑想-（尾仲達史 自治医科大学 生理学講座）

瞑想アプリ開発と社会実装-科学的知見を日常へ-（川島一朔ATR）

表情・音声による瞑想の客観評価-デジタルバイオマーカー研究の視点から-（川島一朔 ATR）

ウェアラブルデバイスによる瞑想効果の“見える化”：測定の可能性と課題（河地庸介 東北大学）・（内藤優太 立正大学）

ズームを用いた瞑想実験の心理的効果（山田順子 立正大学）

15:05-15:35 報告3：瞑想とニューロフィードバック

ニューロフィードバックによる瞑想習熟支援の展望（浅井智久ATR）

15:35-15:55 総括 レスポンダント（今水寛 ATR）

16:10-17:10 ディスカッション

「瞑想のヒミツ―脳の働きから解明できるか―」

パネリスト：今水寛・熊野宏昭（早稲田大学）・佐渡充洋（慶應義塾大学）・蓑輪顕量

モデレーター：一色大悟（東京大学附属図書館U-PARL）

申し込み方法

事前申し込み不要

ムーンショット型研究開発制度 とは？

ムーンショット型研究開発制度は、我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショット）を推進する国の大型研究プログラムです。

内閣府「ムーンショット型研究開発制度」のページへ

https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html