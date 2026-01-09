建築用ハードウェアメーカー 株式会社ベスト(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 哲郎)は、ラバトリー製品ハンズフリードアシステム「フムロック・フムヒンジ」2025年改良モデルを2026年1月9日に発売します。





URL： https://www3.best-x.co.jp/products/1690top/index.html





ラバトリー製品ハンズフリードアシステム「フムロック・フムヒンジ」は、トイレのドアや錠前に手で触れることなく、足の操作のみで個室に出入りが可能なトイレブースドアシステムです。

トイレブースに入る際、ドアを閉める方法は「フムヒンジ」を足で踏む事でドアが閉まります。ドアを施錠する際は「フムロック」を足で踏む事で施錠が完了します。用が済みトイレを出る際は「フムロック」を再び足で踏むと解錠され、ドアが開きます。





荷物が多くてもスマートに開閉

ペダルを踏むと扉がゆっくり閉まります／ペダルを踏むと施錠されます／ペダルを踏むと解錠され、扉がゆっくり開きます





公共トイレにおいて、不特定多数の人が触れる扉や錠(スライドボルト)には、用を済ませた後そのままの手で扉を施錠・解錠するため、使用する方々はできればどこにも触れたくないと考えています。

このような使用環境の扉や錠には多くの細菌やウイルスが付着している恐れがあります。

商業施設、病院・福祉施設・食品加工工場・製薬工場などのトイレにおいても、手の非接触と足のみでドア開閉する動作は、清潔な環境維持において根本対策として合理的です。





触れたくないトイレの扉や錠





また、錠(スライドボルト)の操作で爪(ネイル)とドア表面が接触し爪(ネイル)がキズつくことを気にする女性もいると聞きます。「フムロック」は足で操作するため、この心配が無くなります。





足で操作するので爪の傷も気になりません





これまでの非接触は、手をかざす自動ドアや、電気錠を設置する方法がありますが、電気工事やコストの面から、電気を一切使用しない「フムロック・フムヒンジ」を採用する事も選択肢の一つとなります。

設置は、錠、ヒンジ、戸当りをねじで固定した後、ドアを吊り込むだけなので施工も簡単です。





公共トイレのドアは使用頻度が多くなります。長期の利用から、錠(スライドボルト)周辺も影響を受け、施錠し難い、解錠が困難、などの事例が出ています。「フムロック」は新構造により経年劣化の影響が受けにくいロングライフ機器として活用できます。

今回「フムヒンジ」は従来の改良として、床の不陸に対してアンダーカット調整が出来なかった課題を、専用スペーサーで解決しました。





不陸対策に最適

No.1690FL フムロック／No.1690FH フムヒンジ／改良商品 No.1690FH-SP フムヒンジ用 スペーサーセット





■商品概要

【No.1690FL フムロック】

用途 ：乾式ラバトリーブース常開内開き

材質 ：ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂

パネル厚：30～40mm

付属ネジ：トラスタッピンネジ4×40mm

トラスタッピンネジ4×30mm

付属部品：非常解キャップ、操作シール

設計価格：12,400円(税込 13,640円)

※スタンダードタイプの内開き常開ブース専用製品です。





【No.1690FH フムヒンジ】

用途 ：乾式ラバトリーブース常開内開き

材質 ：ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂

扉高さ ：2400mm以下

扉幅 ：600mm以下

扉厚 ：30～40mm

扉重量 ：10～20kg

室内温度：5～40℃

付属ネジ：なべタッピンネジ4×35mm

皿タッピンネジ4×30mm

付属部品：操作シール

設計価格：19,800円(税込 21,780円)

※ No.1690SAもしくはNo.1690SBのどちらかを必ず併用してください。

左右勝手があります。





改良商品【No.1690FH-SP フムヒンジ用スペーサーセット】

材質 ：合成ゴム

付属ネジ：なべタッピンネジ4×45mm

設計価格：1,300円(税込 1,430円)

※t1.5mmのスペーサー4枚入り

※ドア高さ調整時にスペーサーが必要になります。ヒンジ施工時にご用意ください。





No.1690SA 非常解笠木戸当り(フムヒンジ)／No.1690SB 非常解笠木レス戸当り(フムヒンジ)





【No.1690SA 非常解笠木戸当り(フムヒンジ)】

用途 ：ラバトリーブース常開内開き

材質 ：[本体] ステンレス鋼 SUS304、PA樹脂

[戸当り] スチレンブタジエンゴム(黒)

付属ネジ：なべタッピンネジ4×20mm

特長 ：トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で

通常内開きのドアを外開きにできます。

設計価格：2,760円(税込 3,036円)





【No.1690SB 非常解笠木レス戸当り(フムヒンジ)】

用途 ：ラバトリーブース常開内開き

材質 ：[本体] ステンレス鋼 SUS304、PA樹脂

[戸当り] クロロプレンゴム(グレー)

付属ネジ：なべタッピンネジ4×25mm

特長 ：トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で

通常内開きのドアを外開きにできます。(左右勝手があります。)

設計価格：3,720円(税込 4,092円)









■会社概要

商号 ： 株式会社ベスト

代表者 ： 代表取締役社長 太田 哲郎

所在地 ： 東京都千代田区神田紺屋町41

創立 ： 1932年10月15日

事業内容： 建築用ハードウェアの製造、販売

資本金 ： 4,000万円

URL ： https://www3.best-x.co.jp/index.html