システムキッチン・バスを中心とした住宅設備機器メーカー・タカラスタンダード株式会社(本社：大阪市城東区、代表取締役社長：小森大)は、2022年の創業110周年を記念して開始した、よしもと住みます芸人が全国約160カ所にあるタカラスタンダードのショールームを訪問する企画「タカラ放浪(ホーロー)記」に新コンテンツを追加しました。今回は、北海道住みます芸人「アライヒカリ」が、道内で最大規模の空間展示を誇る札幌中央ショールームを訪問。その様子をご紹介するWEB限定動画を2026年1月9日(金)よりタカラスタンダードのホームページにて公開します。













タカラ放浪記・北海道オープニング









■よしもと住みます芸人が行く！タカラ放浪(ホーロー)記 とは

タカラスタンダードは、全国約160カ所にショールームを展開しており、その数は業界最多(※)です。さまざまな地域を幅広く網羅している特性を生かし、各ショールームでは、それぞれの地域に合わせた展示を行っています。地域密着型という共通点から、47都道府県に住み、地域の魅力ある情報発信を通して笑いの力で地域活性化を図る「よしもと住みます芸人」と、各地域のお悩みに合わせた商品を実際に体感していただく企画です。 (※)2025年 4月末時点、当社調べ









■北海道住みます芸人「アライヒカリ」が札幌中央ショールームを体験！

北海道住みます芸人の「アライヒカリ」が、道内で最大規模の空間展示を誇る札幌中央ショールームを訪問。多様なお客さまの悩みに寄り添う展示が揃う同ショールームで、ホーローの魅力はもちろん、細かなニーズに応える機能性や、好みに合わせて選べるデザイン性など、進化し続ける水回り商品を存分に体感しました。

「アライヒカリ」さんは、ホーローならではの清掃性や耐久性を実際に体感し、思わず驚きの表情に。システムキッチン「トレーシア」では、工夫された収納や動線を意識した設計に興味津々でした。別シリーズの「リフィット」では、リフォーム対応力をクイズ形式で楽しく学ぶ場面も。

浴室展示では、北海道の冬でも快適な高い保温性を確かめ、その暖かさに感動していました。洗面化粧台「ファミーユ」では、収納力や清掃性など、女性目線でも嬉しい機能に「これ欲しい！」と笑顔に。

最後は、お礼として「北海道あるある」を歌ネタで披露し、寒さを忘れるような温かい雰囲気で動画を締めくくりました。









オシャレな背面収納に感動





リフォームクイズで難問にチャレンジ？！





冬でも温かいお風呂にうっとり





女性に嬉しいポイントが満載の洗面化粧台









【参考資料】

■北海道住みます芸人「アライヒカリ」

北海道江別市出身。

得意の歌やイラストを活かしたネタでライブやメディアに出演中。NSC札幌1期生として、北海道のお笑いシーンを牽引しながら地域を盛り上げています。





北海道住みます芸人「アライヒカリ」





■WEB動画概要

特設サイト：タカラスタンダード特設サイト「タカラ放浪(ホーロー)記」

https://www.takara-standard.co.jp/brand/yoshimoto/yoshimoto_sumimasu.html

公開日：2026年1月9日(金)より公開中

動画 ：よしもと住みます芸人が行く！タカラ放浪記 in 北海道

https://youtu.be/cqmvxvn-his









■タカラスタンダード札幌中央ショールーム

〒060-0033 北海道札幌市中央区北三条東11丁目338番地 苗穂ヒラクスEAST 1階

https://www.takara-standard.co.jp/showroom_search/hokkaido/sapporotyuou/









＜タカラスタンダードとは＞

1912年創業。「水まわりって、大切だから」をブランドメッセージに、独自の「高品位ホーロー」技術を活かしたシステムキッチン・バスを中心とした住宅設備機器を製造販売。より高度化、多様化、複合化するお客さまのニーズにお応えするホーロー技術のリーディングカンパニーとして、また住宅設備機器のトップメーカーとして、次世代を担う新たなホーローの可能性を追求し、快適な暮らしの創造を目指しています。





設立 ：1912年5月30日(創業113年)

売上高＜連結＞ ：2,433億円(2024年度)

従業員数＜連結＞：6,560名(2025年3月末時点)