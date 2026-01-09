台湾公式認証の優良宿「好客民宿」を取材、日本人写真家が伝える、台湾の温かな″おもてなし″

台北、2026年1月8日 /PRNewswire/ -- 台湾政府が厳格に審査・認証する優良宿泊ブランド「好客民宿」は、高いサービス品質と地域ならではの人情味により、台湾が国際旅行者を迎えるうえで大きな役割を担っています。日本の皆さまに「好客民宿」の魅力をより身近に感じていただくため、日本人写真家・小林賢伍氏が複数の「好客民宿」を実際に訪れ、滞在を通じて取材・体験しました。映像と写真を通して、台湾の誠実な"おもてなしの心"を紹介します。





現在台湾在住の写真作家である小林氏は、大学卒業後に旅を始め、これまで20カ国以上を訪問し、各地の風景と文化を撮影してきました。台湾交通部観光署にお招きいただき、今回の取材では、旅人の視点から台湾の民宿の多様な魅力を伝えています。台南の古都では、書店に滞在するユニークな体験を提供する民宿「夜宿書店」の美学に触れ、静けさの中にも温もりを感じる空間を紹介しています。さらに嘉義市内では、ヒノキの香りに包まれる癒やしの空間を取材し、阿里山へ行けない旅人でもヒノキの香りを通じて自然を身近に感じられるような体験を映像で表現しました。これらの作品を通じて、台湾ならではの土地の温度感と文化の雰囲気を体感していただけます。

「好客民宿」認証マークは、台湾が宿泊品質を保証する証です。各施設はそれぞれ独自のスタイルを持ち、特色ある建築や文化散策、自然体験、子連れ向け、ペット対応、グルメなど、一般的な宿泊を超える交流と個性的なサービスを提供しています。旅人がまるで「台湾のリビングに招かれた」ように過ごし、家族のような温かさと安心感を感じられることが「好客民宿」の大きな魅力です。世界中の旅人の皆さまに、台湾ならではの魅力をぜひ体感していただきたいと思います。「好客」の精神が、台湾を訪れる一人ひとりにとって「一期一会」のような、地域との美しい出会いの思い出となることを願っています。

台湾観光署「好客民宿」ブランド紹介動画：

https://www.youtube.com/watch?v=jD5gJKqs9cU

小林賢伍氏による「好客民宿」プロモーション動画：

https://www.facebook.com/share/r/1ALsYH9NzH/

