全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）では、2025年9月～12月までの下半期、3施設のグランドオープンと、2施設のリブランド・リニューアルオープンを行いました。

もっと気軽に誘い合い、何度も温泉旅行を楽しんでいただくことで、国内の温泉や食を通じた地域の魅力にふれるきっかけを作ることを目指し、2025年も施設の進化を続けてまいりました。 上半期には新規出店1施設、リブランド・リニューアル7施設がオープン。それに続き下半期にも着実に歩みを進め、新規出店3施設、リブランド・リニューアル2施設がオープンいたしました。 これにより年間を通して、新規出店4施設、リブランド・リニューアル9施設の合計13施設という大きな飛躍を遂げることができました。年間を通した積極的な施設展開は、全国各地でお客様との新しい出会いを創出した一年となりました。 今後も新規出店を加速させ、2028年までに10店舗をオープンし、全国78施設体制を目指します。今後もお客様の期待を超える体験価値の創造に努めてまいります。本資料では、2025年9月～12月までの下半期に新規出店、リブランド・リニューアルした施設をまとめてご紹介いたします。

TAOYA南志摩｜2025年9月24日グランドオープン（三重県）

太平洋の絶景と海の幸グルメを思う存分体感する温泉リゾートホテル

ロビーの先に広がるのは、明るく開放的なオーシャンラウンジ。ご用意しているドリンクを楽しみながら、心地よい波音と目の前に広がる空と海を全身で感じながら、思い思いの贅沢な時間をお過ごしいただけます。TAOYA南志摩の魅力の１つでもあるインフィニティ温泉からは、日本の夕陽百選に選ばれた志摩市浜島町の黄金色に染まる海の絶景をお楽しみいただけます。落ち着きのある空間で、海を眺めながらゆったりと湯あみをご堪能ください。お食事は、イタリアの田舎町をイメージした、温かくほっとひと息つけるような雰囲気のレストランで、伊勢志摩の食材を使用した地中海グルメをお楽しみいただけます。【TAOYA南志摩】・オープン日：2025年9月24日https://x.gd/wmNmm

TAOYA箱根｜2025年11月1日グランドオープン（神奈川県）

箱根の伝統美とモダンが融和する緑に包まれた大人の温泉リゾートホテル

大江戸温泉物語グループとして神奈川県内の出店が初となる「TAOYA箱根」は、箱根の伝統工芸「寄木細工」から着想を得たモダンな空間で、隠れ家のような非日常を味わうことができる大人の温泉リゾートホテルです。ラウンジではオールインクルーシブならではのサービスとして「アフタヌーンティー」「ナイトハイティー」「モーニングハイティー」と、時間によって異なるスイーツバイキングをご提供いたします。雄大な山々を望む露天風呂は、陽光が差し込む昼間、間接照明で趣を変える夜と、一日を通して移り変わる景観をお楽しみいただけます。全客室がフォレストビューとなっており、木の質感や落ち着いた色合いにこだわったインテリアが、心を穏やかに整え、自然と一体になったような深い安らぎの時間をお過ごしいただけます。【TAOYA箱根】・オープン日：2025年11月1日https://x.gd/HD4NH

Premium 岩手花巻｜2025年12月19日グランドオープン（岩手県）

流れゆく日本の四季が織りなす豊かな彩りと受け継がれる文化を心ゆくまで堪能できる温泉宿

花巻温泉郷は、宮沢賢治をはじめとする文豪たちが愛した温泉地としても有名です。歴史ある建物や湯治文化が残り、レトロな雰囲気を楽しめるだけでなく、豊かな自然に囲まれているので、四季折々の美しい景色を眺めながら温泉を楽しめるのも魅力のひとつです。そんな岩手・花巻の自然と文化が息づく、プレミアムラウンジは大きな窓から差し込む光と美しい景色を存分にお楽しみいただけます。暖炉の優しい炎に癒されながら、ドリンク片手に特別なひと時をお過ごしいただけます。大浴場は、至福の温泉体験をご満喫いただくため、既存の露天風呂を拡張し「インフィニティ温泉」としてリノベーションいたしました。湯に浸かると視界に広がるのは壮大な渓谷の風景。崖からせり出すように造られた湯船は、まるで渓谷の上に浮かんでいるかのような浮遊感を味わえます。【大江戸温泉物語Premium 岩手花巻 】・オープン日：2025年12月19日https://x.gd/U53I4

Premium 志摩彩朝楽｜2025年12月26日リニューアルオープン（三重県）

眼下に広がる英虞湾の絶景と夕日を堪能するオーシャンフロントの温泉宿

このたびのリニューアルで、本館3階フロアに露天風呂を新設いたしました。四季折々の英虞湾の景色をご覧いただきながら入浴が楽しめます。特に夕暮れどきは「日本の夕陽百選」に選ばれた素晴らしい夕景が望めるときも。客室は一部を露天風呂付客室へ変更いたしました。お部屋でも開放感を味わえる入浴をお楽しみください。また、お子様連れにうれしいキッズスペース付客室も新たに登場いたしました。気軽にキャンプ泊が楽しめるグランピングエリアルームもあり、多彩な客室からご利用シーンに合わせお選びいただけます。【Premium 志摩彩朝楽】・オープン日：2025年12月26日https://x.gd/C0mQ5

Premium 恵那峡｜2025年12月26日リニューアルオープン（岐阜県）

雄大な峡谷美を誇る恵那峡の四季の彩りを感じる湖畔の温泉宿

自然美にあふれる恵那峡のほとりに位置し、四季折々の色彩を映し出す湖畔に佇む温もりのある温泉宿です。 このたびのリニューアルで、4階フロアに展望風呂を新設いたしました。これにより、雄大な恵那峡の眺望をより楽しみながら、良質な温泉をご堪能いただけます。既存のB1フロアの2ヶ所にあった大浴場と露天風呂は1つに統合し、広々とした大浴場と露天風呂になります。どちらのお風呂も男女入替制ですので、入浴の楽しみが広がります。また、レストランを全面改装し、木のぬくもりが感じられ、自然を感じられる食事スペースへ生まれ変わりました。夕朝食もPremiumシリーズへアップグレードし、豪華メニューやご当地グルメを豊富にご用意しております。【Premium 恵那峡】・オープン日：2025年12月26日https://x.gd/QPfp9

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年1月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/