オーエス株式会社（大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、当社が保有する大阪・梅田のＯＳビルのイベントスペース「ＯＳ広場」において、和歌山県立神島高等学校（和歌山県田辺市）の生徒による地域連携プロジェクト「神島屋」と連携し、「梅田で梅フェス～あがらがかけちゃる神島屋マジック！！～」を2026年1月24日（土）に開催します。 当社は、和歌山県白浜町で展開するリゾートサテライトオフィスビル「ANCOHR」や「シェアハウス白浜栄」の運営、ならびに白浜町との「地域活性化起業人」の協定を通じて紀南地域との交流を重ねており、そのつながりから本イベントを企画・運営面でも支援します。

地域の挑戦を梅田へつなぐ背景

本イベントは、当社が白浜町での拠点運営などを通じて生まれた紀南地域との交流を背景に、普段は地域のイベントを中心に活動している同校の地域連携プロジェクト「神島屋」の取り組みを、より多くの方に知っていただきたいという思いから実施するものです。当社が保有する大阪・梅田の「ＯＳ広場」で開催することで、地域の活動が都市へと広がるきっかけをつくり、紀州南高梅をはじめとする地域の魅力を発信します。 イベントタイトル「梅田で梅フェス～あがらがかけちゃる神島屋マジック！！～」に含まれる「あがらがかけちゃる」は、和歌山県田辺地域の方言で、「あがら（＝わたしたち）が（魔法を）かけてあげる」といったニュアンスの言葉です。このフレーズを通じて、紀州南高梅などの商品だけでなく、地域の言葉や文化にも親しんでいただきたいという思いを込めています。 当日は、生徒が中心となって運営を担い、培った学びを社会の現場で実践します。当社は、会場提供にとどまらず、準備段階からの企画・運営面を支援し、地域で生まれた挑戦が都市の来街者へ届く場づくりを行います。さらに、当社の働きかけにより、ＯＳ広場が位置する阪急東通商店街との連携が実現し、本イベントに合わせて開発したオリジナルメニューも提供予定です。食を切り口に地域と都市をつなぐ新たな連携の形を創出します。 学校・地域・企業が一体となって次世代の挑戦を後押しし、大阪・梅田での発信を通じて、「神島屋」の取り組みや地域の魅力に触れる機会を創出することで、地域の活動が都市へ広がるきっかけをつくることを目指します。

イベント内容

「梅やきとり」の販売

年間40,000本以上を販売する人気商品。さっぱりした塩味で、何本でも食べられる一品（1本100円）。

阪急東通商店街にある昭和26年創業の「大阪の味 お好み焼 つる家」とのコラボメニューの販売

プレイパーク開催

生徒たちのアイデアから生まれた体験コーナーが登場。梅ふりかけ作り ／ 梅UMEピンボール ほか

「神島屋」について

和歌山県立神島高等学校の地域連携プロジェクト「神島屋」は、生徒が地域産業を学びながら商品開発や販売、イベント企画に取り組む実践型の学習プログラムです。地元の特産品である紀州南高梅を活かし、梅あられや調味料などオリジナル商品の制作・販売を行うほか、地域企業や飲食店と協働したイベントも実施。生徒自らが企画立案から広報、運営までを担うことで、ビジネスの基礎やコミュニケーション能力を身につけると同時に、地域活性化に貢献することを目的としています。「神島屋」は、学校の枠を超え、地域とともに学び、未来を創る取り組みとして注目を集めています。

【Instagram】商品開発プロジェクト「神島屋」公式アカウントhttps://www.instagram.com/kashimaya2021?igsh=emJhenA0cmNjNTdj

イベント概要

イベント名

梅田で梅フェス～あがらがかけちゃる神島屋マジック！！～

日時

2026年1月24日（土）10:00～15:00

場所

ＯＳ広場 イベントスペース（大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル）

主催

和歌山県立神島高等学校

協力

オーエス株式会社

後援

田辺市、田辺市教育委員会、上富田町、白浜町

※1月9日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。

■ 和歌山県立神島高等学校 概要

■ 所在地和歌山県田辺市文里2丁目33-12■ 学校長森田 浩二■ URLhttps://www.tanabe-ch.wakayama-c.ed.jp/index.html

■ オーエス株式会社 会社概要

■ 本社：大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階■ 設立：1946年12月■ 代表者：代表取締役 金谷伸雄■ 拠点：大阪（本社）・兵庫・東京■ 事業内容：エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業■ URL：https://www.osgroup.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

オーエス株式会社 エリアマネジメント・ソリューション部 担当：佐々木、川井、阿部、谷口TEL：06-6361-3562MAIL：oscustomer@osgroup.jp

https://newscast.jp/attachments/UHl3myt58VObtvBnLbsc.pdf